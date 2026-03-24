Совершенно новый кроссовер Honda получил восторженные отзывы: дату запуска и цену объявили раньше срока

В начале этого месяца японский автопроизводитель Honda анонсировал новый кроссовер, который получит знакомое для многих «хондоводов» имя Insight. В современной итерации это гибридное купе трансформируется в электрический «паркетник».

Накануне японские СМИ опубликовали дополнительную информацию об этой модели, запуск которой намечен на 16 апреля по предварительной цене в 5 миллионов 566 тысяч иен (2,9-миллиона рублей). Для местных покупателей также будет действовать субсидия в размере 1,3-миллиона иен (670 тысяч рублей).

Интерес к этой модели очень высок. Электрический кроссовер Honda хвалят в интернете, а количество заказов на него за 2 недели перевалило за 2 тысячи, в то время как первая партия будет состоять всего из 3 тысяч машин.

Абсолютно новый «паркетник» Honda обещает похвастаться современным дизайном, благодаря которому его уже прозвали купе-версией HR-V. Длина автомобиля составит 4788 мм, ширина 1838 мм, а высота 1570 мм. Расстояние между осями достигнет 2,7-метра.

Приводить в движение новый Insight будет полностью электрическая силовая установка с одним электромотором и батареей емкостью 68,8 кВт/ч. Максимальная мощность двигателя составит 201 лошадиную силу, а запас хода будет равен 545 километрам.

Кроссовер будет предлагать три ступени регулировки рекуперации энергии и четыре ездовых режима, один из которых будет предназначен для передвижения за пределами асфальта.