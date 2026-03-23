Британцы променяют армейские Land Rover на немецких «Теневых волков»

Британская армия, на протяжении более 70 лет использовавшая местные машины Land Rover, начинает поэтапный отказ от таких внедорожников.

Полный переход на новые, более современные автомобили, будет завершен к 2030 году. И, что самое интересное, скорее всего этими машинами окажутся немецкие вездеходы, построенные на платформе Mercedes-Benz G-Class.

Одним из основных претендентов на звание главного армейского британского внедорожника ближайших лет является модель Shadow Wolf («Теневой волк»). Это разработка компании Rheinmetall на базе «Гелендвагена».

Машина задумана как модульная система, предназначенная для выполнения различного рода задач. К ним относятся классические патрули, а также транспортные миссии и специализированные операции.

Благодаря более современной архитектуре в машины возможна интеграция новейших систем связи и датчиков.

Почему британцы решили поменять Land Rover? Долгое время военные машины этой компании считались надежными и универсальными за счет своей простой конструкции, которая служила для них преимуществом. Однако с учетом современных требований эта концепция достигла своего предела.

Современные вооруженные силы нуждаются в транспортных средствах, которые будут объединяться в цифровую сеть. И машины Land Rover лишь частично соответствуют этим требованиям.