Новый внедорожник Toyota на зависть Suzuki Jimny Nomade разживется сразу тремя моторными версиями

Текст: Михаил Романченко
Представленный в прошлом году внедорожник Toyota Land Cruiser FJ, позиционирующийся как модель начального уровня, конкурирующая с Suzuki Jimny Nomade, готовится к выходу в продажу. Недавно ее показали в Таиланде, где раскрыли базовую цену. И та оказалась не такой низкой, о которой все думали.

В ближайшие месяцы машина начнет поставляться в Японию, где официальный старт продаж этого мини-внедорожника будет дан в середине мая. А пока об этом автомобиле ходит все больше слухов.

По одному из них, Land Cruiser FJ будут продавать не только с заявленным для него 2,7-литровым 4-цилиндровым бензиновым атмосферным мотором, но и с дизельным двигателем.

Кроме того, не исключен вариант, при котором машине достанется гибридная силовая установка на базе 1,5-литрового ДВС, подходящая под жесткие требования по стандартам выбросов для многих стран и окажется очень экономичной.

Впрочем, на первых порах продавать внедорожник будут только с 4-цилиндровым бензиновым 166-сильным двигателем, сопряженным с 6-скоростной автоматической коробкой передач и системой полного привода с блокировкой заднего дифференциала. Мотор поддерживает стандарт выбросов Евро-5, что затрудняет вывод таких машин в продажу на западные рынки сбыта. 

Фото: Toyota

Если все пойдет так, как задумано, со временем помимо Таиланда и Японии продавать новые Land Cruiser FJ собираются в Европе и даже в Северной Америке.

И специально для этих рынков такие внедорожники будут комплектоваться проверенной гибридной системой Toyota, соответствующей последним стандартам по выбросам вредных веществ в атмосферу.

