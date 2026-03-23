ДомойАвтоновости сегодняПредставлен потрясающий аксессуар для нового Toyota RAV4: багажник превращается в шкаф за...

Представлен потрясающий аксессуар для нового Toyota RAV4: багажник превращается в шкаф за 15 тысяч рублей

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
Фото: Toyota

Кроссовер Toyota RAV4 новой генерации был представлен в прошлом году. Популярный японский SUV заметно поменялся внешне и технически. А недавно для него стал доступен один интересный аксессуар, позволяющий не бояться промокнуть во время отдыха на природе.

Система получила название «многосекционная багажная штанга». Она представляет собой металлическую поперечину и монтажную панель, выполненную из пластика. Аксессуар устанавливается на заднее боковое окно кроссовера и образует из этого пространства мобильную вешалку для одежды. 

После активного отдыха на природе в этом импровизированном шкафу можно развешивать для сушки мокрые вещи, а также полотенца. Практичность этого решения заключается в том, что влажную одежду не придется пытаться развесить в салоне, создавая лишний беспорядок и грязь внутри. 

Фото: Toyota

В Toyota отмечают, что конструкция разработана специально для использования на открытом воздухе, что эффективно предотвращает намокание багажа и сидений. 

Вес всего комплекта составляет примерно 2 кг. Его стоимость в Японии составляет 29 тысяч 800 иен (всего 15 тысяч 700 рублей). 

Система проста в установке и не занимает много места, что делает ее одним из самых практичных решений для путешественников, придуманных для нового Toyota RAV4 за последнее время. 

Фото: Toyota

В дополнение к этому аксессуару можно докупить полку для нижнего белья, а также съемный светодиодный светильник с тремя уровнями яркости, выглядящий как крышка маслозаливной горловины. 

Продавать все эти «допы» будут исключительно в Японии.

