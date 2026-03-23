Раскрыты сроки выхода нового Toyota Alphard: улучшенная подвеска и защита от угонов

С момента рыночного запуска четвертого поколения Toyota Alphard в 2023 году этот популярный японский роскошный минивэн собрал большую базу покупателей в Японии, но чтобы не отставать от конкурентов ему рано или поздно потребовался бы рестайлинг.

Ожидается, что эта модель пройдет через такую модернизацию уже скоро – в июне этого года. Изменений будет немного, но они будут. И выведут ее на новый уровень комфорта и практичности.

По данным инсайдеров из Японии, рестайлинговый «Альфард» получит улучшенные противоугонные возможности, аналогичные тем, что ранее были внедрены в Toyota Land Cruiser 300. Владельцы смогут блокировать на своих машинах функцию запуска двигателя через приложение «My TOYOTA+», повышая безопасность автомобиля на стоянке.

Кроме того, в список улучшений машины войдет система контроля дистанции с помощью смарт-ключа, ограничивающая использование других способов разблокировки дверей или запуска двигателя, если автомобиль не обнаружит ключ внутри или поблизости. А еще модернизации может подвергнуться подвеска машины, которую постараются сделать комфортнее.

С учетом того, что сегодня 70% заказов на Alphard в Японии приходятся исключительно на гибридные версии этой модели, и только 30% на бензиновые, последняя, скорее всего, будет снята с производства. В итоге в гамме минивэна останутся только гибридные и подключаемые гибридные системы.

Выпуск реформенного «Альфарда» начнется в Японии к лету этого года. Его производство наладят на заводах в Фудзимацу, Энбене и Нютабару.