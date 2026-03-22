Небольшой хэтчбек Nissan жаждет лавр Toyota Yaris Cross: масштабное обновление и новая версия

Рендер нового Nissan Note Aura

Хэтчбек Note является базовой моделью в линейке Nissan, но у него есть более премиальный брат Aura. Оба автомобиля вскоре пройдут через масштабное обновление, поменявшись внешне и технологически. А еще в это семейство может войти небольшой кроссовер, нацеленный на конкуренцию с Toyota Yaris Cross.

По данным, появившимся в японской прессе, реформенный Nissan Note обзаведется спецверсией с высоким дорожным просветом. Ее габариты окажутся меньше, чем в случае с Nissan Kicks, что означает более доступную цену.

Что касается самого базового хэтчбека и его премиум-версии Aura, то они, по слухам, получат дизайн в стиле Elgrand с футуристичной передней частью кузова.

Дневные ходовые огни в таких 5-дверках выполнят в виде многочисленных ячеек, которые сливаются с рисунком решетки радиатора. Бампера машины получат более спортивную конструкцию, а колесные диски приобретут 2-цветную окраску и необычную схему спиц.

Габариты кузова нового Nissan Note должны немного увеличиться, но колесная база, скорее всего, останется неизменной. За счет небольших изменений в размерах багажник хэтчбека может разжиться прибавкой в объеме, но какой именно пока загадка.

Самой главной обновкой реформенной 5-дверки «Ниссан» должна стать гибридная система e-Power третьей генерации, которая должна объединить внутри себя электромотор, генератор, редуктор, инвертор и 1,4-литровый ДВС. Ожидается, что этот тандем обеспечит машине мизерный средний расход топлива на уровне 3,3-литров на 100 км пути.

Появление нового Nissan Note запланировано на 2027 год.