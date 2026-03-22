Следующий Toyota Hiace будет не таким, каким его привыкли видеть владельцы

Когда речь заходит о минивэнах, одним из самых известных имен в этом сегменте, по крайней мере, в Японии является Toyota Hiace. Эта долгоиграющая модель пребывает на рынке очень давно в своей нынешней итерации и сейчас подходит к периоду, когда ей предстоит пройти через тотальную модернизацию.

Предвестника нового Hiace показали еще в прошлом году на TMS в Токио. Предполагается, что его премьера состоится в серийном виде в 2027 году. Накануне об этом важном для «Тойоты» проекте выяснились новые подробности.

Toyota Hiace Concept

Как пишут японские инсайдеры, в новом поколении Hiace значительно улучшится с точки зрения дизайна кузова и ездового комфорта. Кроме того, машина станет производительнее и экономичнее за счет использования подключаемой гибридной технологии PHEV и полностью электрической модификации, которая также находится в повестке.

Ожидается, что товарный минивэн будет повторять визуальные решения Hiace Concept прошлого года и получит полуплоскую форму водительской кабины. Светодиодные дневные ходовые огни примут U-образную форму и будут аккуратно вписаны в черную глянцевую пластиковую панель.

Форма кузова станет более квадратной, а по его бокам могут появиться специальные дисплейные панели. Машина сохранит раздвижные двери и сзади получит аккуратные вертикальные фонари.

За счет смены компоновки, при которой отныне двигатель минивэна будет находиться под сиденьем водителя, вибрации и шум от него должны сократиться, а безопасность и удобство обслуживания заметно улучшиться.

Наличие у нового Hiace сразу двух моторных версий (гибридной и полностью электрической) обещают между ними ряд определенных различий. Так, к примеру, последний должен оказаться как минимум более просторным в салоне.

Запуск новой генерации одного из самых известных и популярных минивэнов Toyota в производство намечен на конец следующего года.