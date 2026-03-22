Популярный легкий недорогой пикап Toyota сменил имидж

В гамме моделей Toyota особым спросом в Японии всегда пользовались недорогие коммерческие автомобили. Одной из таких моделей является бюджетный легкий грузовичок Pixis Truck, который недавно прошел на родине через рестайлинг, слегка изменивший его внешность.

Ключевой обновкой этой модели стало включение светодиодного пакета уже в базовую комплектацию Extra. В его состав входят светодиодные фары с автоматической регулировкой уровня переключения дальнего света и LED-противотуманки.

Внешний вид машины был улучшен в том числе благодаря более широкому использованию хрома, который занял всю облицовку решетки радиатора и появился в качестве обрамления для противотуманных фонарей.

Внутри нового Pixis Truck сохранилась актуальная компоновка, обеспечивающая хорошую обзорность и простор, а нововведения связаны лишь с некоторыми элементами внешнего декора. Разработчики предусмотрели много мест для хранения вещей, уделив больше внимания практичности.

Система помощи Smart Assist, обеспечивающая комплексную безопасность и набор электронных водительских ассистентов была также модернизирована.

Обновленный грузовичок Toyota сохранил свой безальтернативный 0,66-литровый атмосферный бензиновый мотор, развивающий 46 лошадиных сил.

Выбор трансмиссий, как и прежде, предполагает 5-скоростную МКПП или вариатор. Привод может быть в конфигурации 2WD и 4WD.

Стоимость нового Toyota Pixis Truck в Японии начинается от 1 миллиона 94 тысячи 500 иен (570 тысяч рублей) и заканчивается на отметке в 1 миллион 518 тысяч иен (эквивалент 780 тысячам рублей по действующему курсу валют).