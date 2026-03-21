«Король пустыни» возвращается: новый Mitsubishi Pajero почти готов к премьере

Алексей Шмидт
Культовый внедорожник Mitsubishi Pajero, который в свое время получил прозвище «Король пустыни», готовится к возвращению. Официальные лица уже подтвердили скорый запуск этой модели. Ее премьеру ждут уже в этом году. А пока этот важный для Mitsubishi проект постепенно разживается все новыми подробностями.

Предполагалось, что этот классический флагман Mitsubishi создадут в кооперации с Nissan, что позволило бы сократить затраты на его разработку. Однако эта информация оказалась неверной. 

Новый «Паджеро» вернется в виде машины, созданной исключительно инженерами «Митсу», и сохранит классическое рамное шасси и полноценную полноприводную систему собственной разработки компании.

Предполагается, что в основу внедорожника ляжет платформа пикапа L200/Triton. Длина машины составит примерно 5,4-метра, ширина – 1,9-метра, а высота 1,8-метра. Расстояние между осями превысит 3-метра.

Большой «рамник» Mitsubishi получит новейший фирменный дизайн с прямоугольной решеткой радиатора, брутальными бамперами, а также необычными фарами и дневными ходовыми огнями. 

Что касается движущей техники, то для нового Pajero, по слухам, окажется положен 2,4-литровый турбодизельный двигатель нового поколения, который ранее достался соплатформенному пикапу L200/Triton. Максимальная мощность такого мотора равна 204 лошадиным силам, а крутящий момент превышает 469 Нм. 

Позднее новый Mitsubishi Pajero начнут предлагать в том числе с экономичной с точки зрения расхода топлива подключаемой гибридной силовой установкой (PHEV), но это не перспектива ближайшего года. 

Фото:Theottle

