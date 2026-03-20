Honda в самом серьезном кризисе за 70 лет: убытки достигли 2,5 триллионов иен

Японский автопроизводитель Honda прославился за десятилетия высоким качеством своей продукции, которая в своем роде по-прежнему изготавливается вручную. Эту компанию часто сравнивают с Mazda, поскольку обе не входят в состав какой-либо крупной группы, и сопротивляются поглощению со стороны более крупных компаний.

Однако в последние годы над «Хондой» начали сгущаться тучи. И дело дошло до того, что теперь ситуация выглядит как критическая.

Впервые за свою 70-летнюю историю Honda оказалась на пороге беспрецедентного кризиса. Компания ожидает завершение 2025/2026 финансового года с рекордным убытком, который может составить 2,5 триллиона иен. Это астрономическая сумма, ставшая возможной из-за полной перестройки промышленной стратегии автопроизводителя.

Японский бренд резко снизил свое стремление к переходу на электромобили, сфокусировавшись на гибридных моделях. Но это решение обойдется компании невероятно дорого.

Недавно Honda отменила запуск электрокаров 0-й серии, платформа которых должна была лечь в основу нового батарейного седана Afeela, создававшегося совместными усилиями с Sony. Без них создание этой архитектуры будет нерентабельным, поэтому, скорее всего, компания столкнется с судебным иском со стороны своего партнера и подвергнется штрафным санкциям.

В общем, сейчас Honda находится в тупике, и выхода из него пока не просматривается. Интересно, но еще совсем недавно (в прошлом году) компания была настолько активна, что безуспешно пыталась взять под свое крыло терпящий бедствие Nissan, однако по иронии судьбы сейчас оказалась практически в том же положении, что и ее земляк.