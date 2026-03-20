Снижение ключевой ставки ЦБ до 15% не даст взлететь автокредитованию

Сегодня состоялось очередное заседание Банка России, на котором было объявлено о снижении ключевой ставки на 0,5% (с 15,5 до 15%).

Смягчение денежной политики ЦБ в теории должно позитивным образом сказываться на автокредитовании, которое в последние годы сильно страдало из-за высокого «ключа». Впрочем, по мнению экспертов, никаких серьезных подвижек в этом вопросе не произойдет даже несмотря на позитив со стороны Банка России.

Все дело в том, что такое небольшое снижение ключевой ставки (всего на 50 базисных пунктов) вряд ли даст большой приток желающих взять кредит на машину, поскольку «ключ» по-прежнему остается очень высоким.

Шансы на то, что он будет снижаться быстро, также невелики из-за опасений ЦБ разогнать инфляцию. А значит, дальнейшее снижение ключевой ставки будет медленным и на небольшой процент. Базовый сценарий прогнозирует снижение этого показателя до 12 процентов к декабрю 2026 года.

С учетом банковской наценки на кредиты для многих потенциальных покупателей даже эта цифра будет неподъемной.

В совокупности эти меры должны позволить избежать резкого взлета автокредитования и скачка инфляции.

Впрочем, также существует более позитивный сценарий, при котором ставка снизится к декабрю этого года до 10%. Однако шансы на это невелики.