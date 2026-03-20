Знаменитый роскошный минивэн Toyota прокачали в Modellista

Текст: Ростислав Архипов
Дочернее тюнинг-ателье компании Toyota, известное как Modellista, подготовило новый проект, который собирается представить на предстоящей выставке автозапчастей и аксессуаров в китайском Шэньчжене. Мероприятие откроется сегодня, 20 марта.

Специально к его началу Modellista привезла модифицированную версию знаменитого премиального минивэна Toyota Alphard, который в Японии пользуется ажиотажным спросом среди покупателей.

Это будет первое самостоятельное появление тюнинг-ателье «Тойоты» в крупной выставке в Китае, где в ближайшем будущем Modellista собирается существенным образом расширить свое присутствие.

Главными изменениями в дизайне Alphard, которые собираются начать продавать в «Поднебесной», станет наличие у них особого обвеса, состоящего из продвинутого аэродинамичного сплиттера спереди, антикрыла со светящимися элементами и квадратных патрубков сзади, а также боковых юбок с хромированными элементами.

За счет него дорожный просвет минивэна становится ниже, а сам он приобретает спортивную приземистость.

Небольшой переделке в «прокаченном» Alphard также подверглась решетка радиатора, а с использованием комплекта Cool Shine Kit, состоящего в основном из хромированных накладок, крылья, капот, зеркала и двери машины приобретают металлические акценты, которые так любят китайские покупатели автомобилей.

В арсенал доработанных минивэнов войдет комплект 20-дюймовых колесных дисков особого дизайна и амбиентная подсветка салона из 7 вариантов.

Сроки запуска в продажу Toyota Alphard в Китае в спецификации Modellista пока не обозначены, но, скорее всего, комплекты для их переделки появятся у дилеров компании в ближайшие месяцы.

Фото:Kuruma-News/Modellista

Читайте также:

Последние новости:

Снижение ключевой ставки ЦБ до 15% не даст...

Милый маленький грузовичок Daihatsu стал уютной квартирой на...

Новые Honda Prelude уже можно заказать в России:...

Знаменитый пикап Mitsubishi стал авантюрным внедорожником для приключений 

Land Cruiser среди минивэнов: Toyota X-Van Gear завис...

Популярный семейный автомобиль Toyota обновится в мае: будет...

Новый флагманский минивэн Nissan на зависть Toyota Alphard...

Популярной малолитражке Honda подправили оснащение

Агрессивная и динамичная версия Suzuki Swift Sport все...

Новая футуристичная Toyota Corolla обещает удивить мизерным расходом...

Новый бюджетный спорткар Toyota все еще в разработке,...

Новая практичная Toyota для дачников: изображения и подробности

Нового Mitsubishi Pajero Mini не будет: компания отказалась...

Китайский BAIC смешал в блендере «Гелендваген», Jeep и...

Безупречный, недавно отреставрированный DeLorean DMC-12 продадут на аукционе...

В России продают японский хэтчбек с безотказным двигателем...

Загрузить больше

