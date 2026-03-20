Знаменитый роскошный минивэн Toyota прокачали в Modellista

Дочернее тюнинг-ателье компании Toyota, известное как Modellista, подготовило новый проект, который собирается представить на предстоящей выставке автозапчастей и аксессуаров в китайском Шэньчжене. Мероприятие откроется сегодня, 20 марта.

Специально к его началу Modellista привезла модифицированную версию знаменитого премиального минивэна Toyota Alphard, который в Японии пользуется ажиотажным спросом среди покупателей.

Это будет первое самостоятельное появление тюнинг-ателье «Тойоты» в крупной выставке в Китае, где в ближайшем будущем Modellista собирается существенным образом расширить свое присутствие.

Главными изменениями в дизайне Alphard, которые собираются начать продавать в «Поднебесной», станет наличие у них особого обвеса, состоящего из продвинутого аэродинамичного сплиттера спереди, антикрыла со светящимися элементами и квадратных патрубков сзади, а также боковых юбок с хромированными элементами.

За счет него дорожный просвет минивэна становится ниже, а сам он приобретает спортивную приземистость.

Небольшой переделке в «прокаченном» Alphard также подверглась решетка радиатора, а с использованием комплекта Cool Shine Kit, состоящего в основном из хромированных накладок, крылья, капот, зеркала и двери машины приобретают металлические акценты, которые так любят китайские покупатели автомобилей.

В арсенал доработанных минивэнов войдет комплект 20-дюймовых колесных дисков особого дизайна и амбиентная подсветка салона из 7 вариантов.

Сроки запуска в продажу Toyota Alphard в Китае в спецификации Modellista пока не обозначены, но, скорее всего, комплекты для их переделки появятся у дилеров компании в ближайшие месяцы.