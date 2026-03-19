Популярный семейный автомобиль Toyota обновится в мае: будет много нового

Текст: Михаил Романченко
Toyota Noah 7 1

Популярные минивэны Toyota Noah и Voxy, располагающиеся в линейке моделей компании этого сегмента сразу за бестселлером Sienta, готовятся пережить незначительное обновление. По данным японских СМИ, мини-рестайлинг этих автомобилей состоится уже в мае этого года. 

Дилеры уже получили описание предстоящих изменений и по секрету поделились ими с журналистами, которые, разумеется, без доли сомнений растиражировали эту информацию в новостях.

Ожидается, что обновленные Toyota Noah и Voxy откажутся от бензиновых двигателей и полностью переберутся на гибридную тягу. Минивэны могут измениться внешне, получив единую цветовую палитру решетки радиатора, а также модернизированные фары и указатели поворота. 

foto noah voxy 02 1

В случае с первым будет реализована хромированная отделка, тогда как второй получит затемненные элементы декора с намеком на спортивность. 

Внутри машин изменению подвергнется декоративная панель в центральной части селектора трансмиссии, а подвеска будет настроена на повышение комфорта. 

foto noah voxy 04 1

Кроме того, в полноприводных версиях оба минивэна получат новый режим движение Snow Extra, как в Corolla Cross. При выборе его водителю будет значительно легче передвигаться по заснеженным дорогам. 

Напомним, актуальные Toyota Noah и Voxy обладают одинаковыми габаритами кузова. Их длина составляет 4,7-метра, ширина – 1,7-метра, а высота 1895 мм. Расстояние между осями равно 2,8-метрам.

Машины идентичны технически и сейчас предлагаются с 2-литровым бензиновым мотором и 1,8-литровой гибридной силовой установкой. Связку обоим составляет вариатор. Средний расход бензиновых минивэнов составляет 6,7-литров на 100 км, а бензиново-электрических и вовсе всего 4,2-литра/100 км.

Фото:Toyota

