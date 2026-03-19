Новый бюджетный спорткар Toyota все еще в разработке, несмотря на слухи об обратном

Михаил Романченко
Михаил Романченко
В далеком 2015 году Toyota представила на Токийском автосалоне новый спортивный концепт-кар S-FR. Считалось, что такой автомобиль в товарном варианте навяжет конкуренцию Mazda MX-5, но проект так и не был реализован.

В последние пару лет слухи о возобновлении работ над серийным S-FR вернулись. Более того, выяснилось, что у этой модели будет сразу два близких родственника, которых выпустят под брендами Daihatsu и Suzuki.

Все машины будут базироваться на одной и той же платформе, что позволит компаниям заметно сэкономить на их разработке.

Новый недорогой спорткар Toyota (спекулятивный рендер)

По данным портала «Best Car», проект создания бюджетного спорткара Toyota, несмотря на слухи, не свернут. Однако никакой официальной информации о нем пока нет. Единственные сведения, которые ранее утекали в прессу, технически связывали эту модель с будущими Daihatsu Coopen и Suzuki Cappuccino.

Считалось, что вся эта троица будет комплектоваться 1,3-литровым турбированным 3-цилиндровым двигателем G16E-GTS, который положен GR Corolla. Его мощность составит порядка 150 лошадиных сил, а пиковый крутящий момент будет равен 220 Нм. Привод спорткаров окажется только задним. 

Представленный более 10 лет назад концепт-кар Toyota S-FR обладал длиной в 3990 мм, шириной в 1695 мм и высотой в 1320 мм. Расстояние между его осями составляло 2480 мм. Ожидается, что эти же размеры будут перенесены в серийную модель. 

Презентация этого бюджетного спортивного автомобиля «Тойота», а также его потенциальных родственников от Daihatsu и Suzuki может состояться до конца 2027 года.

Фото:Best Car

