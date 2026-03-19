Новый бюджетный спорткар Toyota все еще в разработке, несмотря на слухи об обратном

В далеком 2015 году Toyota представила на Токийском автосалоне новый спортивный концепт-кар S-FR. Считалось, что такой автомобиль в товарном варианте навяжет конкуренцию Mazda MX-5, но проект так и не был реализован.
В последние пару лет слухи о возобновлении работ над серийным S-FR вернулись. Более того, выяснилось, что у этой модели будет сразу два близких родственника, которых выпустят под брендами Daihatsu и Suzuki.
Все машины будут базироваться на одной и той же платформе, что позволит компаниям заметно сэкономить на их разработке.
По данным портала «Best Car», проект создания бюджетного спорткара Toyota, несмотря на слухи, не свернут. Однако никакой официальной информации о нем пока нет. Единственные сведения, которые ранее утекали в прессу, технически связывали эту модель с будущими Daihatsu Coopen и Suzuki Cappuccino.
Считалось, что вся эта троица будет комплектоваться 1,3-литровым турбированным 3-цилиндровым двигателем G16E-GTS, который положен GR Corolla. Его мощность составит порядка 150 лошадиных сил, а пиковый крутящий момент будет равен 220 Нм. Привод спорткаров окажется только задним.
Представленный более 10 лет назад концепт-кар Toyota S-FR обладал длиной в 3990 мм, шириной в 1695 мм и высотой в 1320 мм. Расстояние между его осями составляло 2480 мм. Ожидается, что эти же размеры будут перенесены в серийную модель.
Презентация этого бюджетного спортивного автомобиля «Тойота», а также его потенциальных родственников от Daihatsu и Suzuki может состояться до конца 2027 года.