Нового Mitsubishi Pajero Mini не будет: компания отказалась от внедорожника на базе Delica Mini

Текст: Алексей Шмидт
На протяжении последних лет в прессе активно обсуждался якобы находящийся на стадии согласования проект нового поколения внедорожника Mitsubishi Pajero Mini. Более того, на существование планов по выпуску такого автомобиля указывали инсайдеры, имеющие доступ к руководству японского автопроизводителя. Однако, похоже, все это частично было фикцией. 

Портал «Best Car» получил комментарий от официального лица Mitsubishi, который предпочел остаться неназванным. По его словам, такого проекта сейчас в повестке компании нет.

При этом топ-менеджер японского автопроизводителя подтвердил, что возможность выпуска Pajero Mini действительно обсуждалась, отчасти из-за успеха Delica Mini, на базе которого и собирались построить такой автомобиль. 

В компании хотели построить новый «Паджеро Мини» на рамном шасси и наделить его продольно расположенным двигателем, но такой короткой платформы в распоряжении Mitsubishi сейчас нет, а ее разработка сделала бы этот проект нерентабельным.

В качестве одного из вариантов для проекта следующего поколения Mitsubishi Pajero Mini рассматривалось объединение его платформы с «тележкой» Delica Mini. В таком случае длина машины составила бы 3,4-метра (максимальная для сегмента кей-каров), а под капотом расположился бы 660-кубовый бензиновый мотор, объединенный с 48-вольтовым электрическим довеском. 

Выделиться на фоне «Делики Мини» новый Pajero Mini мог более высоким дорожным просветом, модернизированной подвеской и специальными внедорожными ездовыми режимами.

Презентовать такой мини-внедорожник, по слухам, которые, к сожалению, не подтвердились, собирались в конце этого – начале следующего года.

Читайте также:

Последние новости:

Популярной малолитражке Honda подправили оснащение

Агрессивная и динамичная версия Suzuki Swift Sport все...

Новая футуристичная Toyota Corolla обещает удивить мизерным расходом...

Новый бюджетный спорткар Toyota все еще в разработке,...

Новая практичная Toyota для дачников: изображения и подробности

Китайский BAIC смешал в блендере «Гелендваген», Jeep и...

Безупречный, недавно отреставрированный DeLorean DMC-12 продадут на аукционе...

В России продают японский хэтчбек с безотказным двигателем...

Новое поколение компакт-кроссовера Nissan Kicks для Японии почти...

Honda S2000 возвращается, но пока лишь виртуально

В Россию привезли самый надежный автомобиль по версии...

Самый популярный роскошный минивэн Toyota вот-вот обновится

Первый полностью российский кроссовер Lada будет частично китайским?

Ветерана-внедорожника Toyota, который не хочет уходить на пенсию,...

«Внедорожный» минивэн Mitsubishi Delica стал уютным автодомом на...

Абсолютно новый кроссовер Suzuki расширяет географию продаж

Легендарный сверхэкономичный хэтчбек Toyota готовится к мини-обновлению

Оригинальный Nissan Skyline из «Двойного Форсажа» с закисью...

В Россию привезли полноприводную Mitsubishi Delica Mini, которая...

Самый дешевый и компактный Land Cruiser получит тяговитую...

Ferrari по цене «Айфона»: поддельный суперкар, созданный из...

Флагманский кроссовер Genesis GV90 почти готов: новый уровень...

Загрузить больше

