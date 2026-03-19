Нового Mitsubishi Pajero Mini не будет: компания отказалась от внедорожника на базе Delica Mini

На протяжении последних лет в прессе активно обсуждался якобы находящийся на стадии согласования проект нового поколения внедорожника Mitsubishi Pajero Mini. Более того, на существование планов по выпуску такого автомобиля указывали инсайдеры, имеющие доступ к руководству японского автопроизводителя. Однако, похоже, все это частично было фикцией.

Портал «Best Car» получил комментарий от официального лица Mitsubishi, который предпочел остаться неназванным. По его словам, такого проекта сейчас в повестке компании нет.

При этом топ-менеджер японского автопроизводителя подтвердил, что возможность выпуска Pajero Mini действительно обсуждалась, отчасти из-за успеха Delica Mini, на базе которого и собирались построить такой автомобиль.

В компании хотели построить новый «Паджеро Мини» на рамном шасси и наделить его продольно расположенным двигателем, но такой короткой платформы в распоряжении Mitsubishi сейчас нет, а ее разработка сделала бы этот проект нерентабельным.

В качестве одного из вариантов для проекта следующего поколения Mitsubishi Pajero Mini рассматривалось объединение его платформы с «тележкой» Delica Mini. В таком случае длина машины составила бы 3,4-метра (максимальная для сегмента кей-каров), а под капотом расположился бы 660-кубовый бензиновый мотор, объединенный с 48-вольтовым электрическим довеском.

Выделиться на фоне «Делики Мини» новый Pajero Mini мог более высоким дорожным просветом, модернизированной подвеской и специальными внедорожными ездовыми режимами.

Презентовать такой мини-внедорожник, по слухам, которые, к сожалению, не подтвердились, собирались в конце этого – начале следующего года.