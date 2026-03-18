Безупречный, недавно отреставрированный DeLorean DMC-12 продадут на аукционе по секретной цене

Михаил Романченко
subasta delorean dmc 12 restaurado 1

Автомобиль, который стал легендой после выхода в середине 80-х фильма «Назад в будущее», готовится стать желанным объектом для коллекционеров на торгах, запланированных на эти выходные в Великобритании.

Это далеко не тот DeLorean DMC-12, который непосредственно принимал участие в съемках известной голливудской кинофраншизы, но также ценный экземпляр благодаря своему небольшому пробегу и практически безупречному состоянию, обеспеченному недавней реставрацией.

Машину выставили на аукцион «Iconic Auctioneers». Она находится в Великобритании и была приобретена у компании DeLorean Midwest из США. В 2023 году автомобиль прошел через процедуру полной реставрации, что привело его в идеальное состояние.

subasta delorean dmc 12 restaurado 2 1

На одометре DMC-12 красуется цифра в 38 тысяч 482 мили или около 62 тысяч км. У машины действующий техосмотр до октября, а также салон, отделанный кожей.

Приводит в движение автомобиль 2,85-литровый двигатель V6, разработанный совместно с Peugeot, Volvo и Renault. Его максимальная мощность равна 130 лошадиным силам, а пиковый крутящий момент составляет 207 Нм.

subasta delorean dmc 12 restaurado 4 1

Мотор не славится выдающейся динамикой, однако ощущения за рулем культового автомобиля, находящегося в идеальном состоянии, в любом случае будут захватывать его нового владельца.

Торги начнутся в субботу и продлятся до воскресенья включительно. Какой окажется цена машины пока неизвестно, но, скорее всего, она будет высокой. В отдельных случаях ранее она достигала сумм до 100 тысяч долларов и даже выше.

Фото:Iconic Auctioners

Читайте также:

Последние новости:

Китайский BAIC смешал в блендере «Гелендваген», Jeep и...

В России продают японский хэтчбек с безотказным двигателем...

Новое поколение компакт-кроссовера Nissan Kicks для Японии почти...

Honda S2000 возвращается, но пока лишь виртуально

В Россию привезли самый надежный автомобиль по версии...

Самый популярный роскошный минивэн Toyota вот-вот обновится

Первый полностью российский кроссовер Lada будет частично китайским?

Ветерана-внедорожника Toyota, который не хочет уходить на пенсию,...

«Внедорожный» минивэн Mitsubishi Delica стал уютным автодомом на...

Абсолютно новый кроссовер Suzuki расширяет географию продаж

Легендарный сверхэкономичный хэтчбек Toyota готовится к мини-обновлению

Оригинальный Nissan Skyline из «Двойного Форсажа» с закисью...

В Россию привезли полноприводную Mitsubishi Delica Mini, которая...

Самый дешевый и компактный Land Cruiser получит тяговитую...

Ferrari по цене «Айфона»: поддельный суперкар, созданный из...

Флагманский кроссовер Genesis GV90 почти готов: новый уровень...

Загрузить больше

