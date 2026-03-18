Honda S2000 возвращается, но пока лишь виртуально

Продажи спортивных автомобилей растут во всем мире. Это понимает в том числе Honda, которая недавно расширила список своих моделей возрожденным купе Prelude. Но что, если в какой-то момент этот японский автопроизводитель решится вернуть в строй еще более легендарную модель, которой может оказаться S2000.

Этот сценарий проработал филиппинский цифровой художник Enoch Gonzales, опубликовав серию рендерных изображений Honda S2000, если бы такой автомобиль вернулся в модельную линейку «Хонды».

Honda S2000 нового поколения (спекулятивные рендеры)

Судя по получившимся виртуальным картинкам, пропорции автомобиля останутся верными оригиналу, но его дизайн подвергнется полной переработке. Нижняя решетка радиатора окажется скопирована с Prelude, светодиодные ДХО будут сочетать в себе вертикальные и горизонтальные элементы, а выхлопные патрубки выполнят в форме параллелограмма.

Кроме того, новому S2000 может достаться рельефный диффузор сзади, потайные ручки дверей и мускулистые бамперы, не имеющие ничего общего ни с оригинальным родстером, ни с современной интерпретацией Prelude.

Honda S2000 нового поколения (спекулятивные рендеры)

Предположений на тему того, каким двигателем мог бы разжиться возрожденный Honda S2000, пока нет, но, скорее всего, машину ждала бы какая-то форма электрификации. В случае с новым Prelude это гибридная система e:HEV, которая сочетает в себе 2-литровую бензиновую «четверку» и два электрических мотора.

Впрочем, воскрешенному S2000 «прелюдовских» 181 – 200 лошадиных сил было бы явно недостаточно. Даже его предшественник комплектовался моторами, которые выдавали от 237 до 250 л.с. Так что инженерам Honda пришлось бы искать более производительные силовые установки. Вот только делать это никто не будет.

Официально подтвержденных планов по возрождению S2000 нет, а сама «Хонда», по слухам, сейчас работает над другим важным для себя проектом – новым поколением NSX.