В Россию привезли самый надежный автомобиль по версии британцев

Ростислав Архипов
Текст: Ростислав Архипов
Сильно выросшие ставки утильсбора отбили у параллельных импортеров желание завозить в страну премиальные автомобили, а основной упор теперь сделан на моделях, мощность двигателей которых не превышает 160 лошадиных сил. 

Накануне выяснилось, что российский авторынок пополнился хэтчбеком, который считается самой надежной машиной прошлого года в Великобритании. По информации страхового сервиса «Warranty Solutions» из «Туманного Альбиона», на долю таких 5-дверок приходится минимальное количество проблем на вторичном рынке (всего 6,17%), а в Топ-3 неисправностей входят лишь три поломки: аккумулятора, датчиков ABS и иногда помпы. 

В остальном японский хэтчбек показывает себя только с лучшей стороны, благодаря чему ему удалось взять корону в прошлом году с чрезвычайно низким уровнем претензий от владельцев.

В России новые хэтчбеки Toyota Yaris предлагают сразу несколько автосалонов. Большая часть из них находится на Дальнем Востоке.

Причем речь идет не только о простых 5-дверных бюджетниках, но и о заряженной 3-дверке Yaris GR. Последняя сейчас выставлена в Санкт-Петербурге и оснащается 1,6-литровым 280-сильным бензиновым мотором, а также системой полного привода и автоматической коробкой передач. Стоимость такого автомобиля составляет 7 миллионов рублей.

Что касается обычных «Ярисов», то они предлагаются в бензиновых и гибридных модификациях мощностью от 72 до 125 лошадиных сил. Привод может быть как передним, так и полным, а в качестве трансмиссии в них работает вариатор.

Цены на такие машины начинаются от 1 миллиона 450 тысяч рублей и доходят до 3 миллионов 345 тысяч рублей в зависимости от выбранной версии. 

Фото:Toyota

