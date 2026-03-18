Ветерана-внедорожника Toyota, который не хочет уходить на пенсию, «прокачали» в Probox

Легендарный рамный «вездеход» подвергся серьезным доработкам от японского тюнинг-ателье Probox, базирующегося в местной Фукуоке. Модернизированная машина улучшилась не только с точки зрения внешних качеств, но и стала более внедорожной за счет ряда важных доработок.

Внедорожник Toyota Land Cruiser 70 появился на свет в середине 80-х. И несмотря на свой почтенный возраст, по-прежнему остается в строю, а сам автопроизводитель, похоже, совсем не собирается снимать его с конвейера.

Более того, такие автомобили то и дело подвергаются доработкам сторонних компаний. Одной из них стало японское тюнинг-ателье Probox, которое представило собственный комплект изменений для «семидесятки» под названием 70Box.

В набор деталей, меняющих внешний вид машины, входит: новый передний бампер, другой капот и крылья, уникальные фары с дополнительным желтым светом, новый задний бампер и особые накладки на задние фонари.

Дополнительно для автомобиля доступен экспедиционный багажник на крыше и внедорожные колеса, обутые в грязевые покрышки. Кроме того, для машины можно заказать особые наклейки на боковины кузова.

В салоне для таких машин предусмотрена специальная кожаная отделка сидений и пластиковые противоскользящие панели, которыми обшит подпол багажника и задняя сторона спинок сидений.

Продажи нового боди-кита для Toyota Land Cruiser 70 от Probox в Японии начнутся в этом году. Его стоимость обещают раскрыть в ближайшие месяцы.