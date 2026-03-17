«Внедорожный» минивэн Mitsubishi Delica стал уютным автодомом на колесах на 4 человек

Минивэны Mitsubishi Delica D:5 нельзя назвать большими автомобилями (их длина составляет 4,8-метра), но даже несмотря на это, порой они ложатся в основу необычных кемперов.

Один из таких примеров недавно был показан японской фирмой «Direct Cars», известной множеством кемпер-проектов. Новинка этой компании получила имя Logos Active Camper и представляет собой доработанную «Делику», переделанную в небольшую комнату для жизни на колесах.

Машина получила расширенную защиту по периметру кузова из пластика, а ее бампер было решено прекрыть специальной металлической трубой, чтобы успешно пробираться через препятствия, не боясь повредить эту дорогую кузовную деталь.

Дополнительно внедорожному кемперу достался экспедиционный багажник на крыше и «зубастые» шины, но самое главное спряталось в салоне автомобиля.

Внутри, благодаря возможностям трансформации, можно организовать полноценную комнату, в которой при желании сможет поместиться до четырех человек. Жилое пространство отделано панелями из белой березы с использованием коричневых тонов, создающих спокойную и уютную атмосферу.

Сиденья могут быть обращены как вперед, так и назад, а в сложенном виде их можно использовать как кровать.

Электрооборудование кемпера включает в себя литий-ионный аккумулятор большой емкости 300 Ач, инвертор мощностью 800 Вт, систему зарядки от двигателя и внешнюю зарядную систему. Даже при выключенном моторе можно использовать бытовую технику и кондиционеры постоянного тока.

В оснащение кемпера входит также: специальный матрас, интерактивный столик и сенсорная панель управления.

Стоимость такого внедорожного автодома в Японии составит 7 миллионов 980 тысяч иен, что эквивалентно сумме около 4,1-миллиона рублей. Прием заказов на него уже стартовал.