В Россию привезли полноприводную Mitsubishi Delica Mini, которая стоит дешевле китайцев и даже Lada

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Новые автомобили в России за последние годы сильно подорожали. Причем рост затронул не только машины зарубежных марок, но и даже отечественных моделей (Lada и «УАЗ»).

Ни о каких некитайских иномарках стоимостью до 1,5-миллиона рублей сегодня можно и не мечтать. За эти деньги получится взять разве что новую Lada Vesta, да еще и не в самой продвинутой комплектации.

Это понимают параллельные импортеры, которые после роста утильсбора переключились на маломощные бюджетные модели. Одной из них, недавно завезенной к нам в страну, оказался кроссвэн Mitsubishi Delica Mini. 

Mitsubishi Delica Mini

Этот автомобиль, в Японии входящий в сегмент кей-каров, не имеет ничего общего с обычной «Деликой». Его длина равна почти 4-метрам, ширина – 1,5-метрам, а высота 1,8-метрам. Машина весит менее 1 тонны, а расстояние между ее осями составляет 2,5-метра. 

Выставленный на продажу в России минивэн Delica Mini был завезен к нам из Японии. 4-местный автомобильчик, несмотря на свое бюджетное позиционирование, выделяется продвинутым оснащением.

В его арсенал входит 2-спицевый мультируль, цифровая комбинация приборов, объединенная с дисплеем мультимедийной системы в один кластер. 

Интерьер Mitsubishi Delica Mini

Кроме того, оснащение добравшейся до РФ «Делики Мини» включило в себя: электрический стояночный тормоз с функцией «Auto Hold», систему «Старт-Стоп», подогревы передних сидений, климат-контроль и шайбу выбора ездовых настроек.

Автомобиль укомплектован 0,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 64 лошадиные силы. Коробка передач – вариатор CVT. Привод – полный. 

Стоимость нового минивэна Mitsubishi Delica Mini в России, который сейчас предлагают купить в Южно-Сахалинске, составляет 1 миллион 530 тысяч рублей.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Mitsubishi

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+