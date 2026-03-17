Самый дешевый и компактный Land Cruiser получит тяговитую версию, но еще нескоро

Toyota завершает подготовку к официальному запуску нового Toyota Land Cruiser FJ, который, как ожидается, поступит в продажу в Японии в мае 2026 года. Проект привлек немало внимания прессы, и сейчас главным вопросом является то, сколько будет стоить такой автомобиль, но не только.

В «Тойоте» уже объявили, что будут продавать этот внедорожник с 2,7-литровым бензиновым двигателем. Однако это не единственный вариант мотора, который окажется доступен для нового компактного рамного японского вездехода.

По данным портала «Best Car», в перспективе новый Land Cruiser FJ разживется тяговитой версией, которая станет возможна за счет установки на него 2,8-литрового дизельного турбодвигателя 1GD-FTV.

Этот мотор должен стать шагом вперед в сравнении с бензиновым не только с точки зрения крутящего момента, но и топливной экономичности.

Если отдача бензиновой 2,7-литровой «четверки» составит 163 лошадиные силы и 245 Нм, то мощность турбированного дизельного агрегата может достигнуть 204 лошадиных сил и 500 Нм.

Появление под капотом Toyota Land Cruiser FJ тяжелотоливного двигателя должно состояться только в 2029 году. Японские журналисты пишут, что за три года высока вероятность, что этот мотор будет усовершенствован и станет еще мощнее, экономичнее и экологичнее.

Ранее стало известно, что цена за этот внедорожник может составить порядка 4 – 4,5-миллиона иен (2 миллиона – 2 миллиона 300 тысяч рублей), что сделает его намного доступнее (более чем на 1 миллион иен) старшего родственника Toyota Land Cruiser 250.