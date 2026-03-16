Иномарка по цене Lada Vesta: в Россию привезли новый Nissan за 1,5 млн рублей

Текст: Алексей Шмидт
За последние четыре года первичный российский авторынок лишился доступных моделей, а единственным выбором для покупателей, обладающих небольшим бюджетом, стали автомобили Lada. 

Но с недавнего времени в РФ стало можно приобрести новую иномарку, которая будет стоить как Lada Vesta, но при этом окажется японского производства и будет иметь проверенное временем надежное оснащение и вместительный салон. 

Nissan AD доехал до России

Nissan AD/NV150

Один из серых импортеров привез в нашу страну популярный японский универсал Nissan AD. Автомобиль, который в Японии продается с начала 80-х, обладает вместительным салоном и большим грузовым отсеком, в котором можно перевозить до 400 – 450 кг груза. 

Актуальный AD (известный на местном рынке также как NV150), обладает 4,4-метровым кузовом. Его ширина составляет 1,7-метра, а высота 1,5-метра соответственно. 

В Японии такие универсалы ценят за их невысокую цену и неприхотливость, а также надежность. Там их продают как с 1,5-литровым бензиновым атмосферным мотором, так и с 1,6-литровым ДВС. В случае с «младшим» двигателем пару ему составляет бесступенчатый вариатор, а со старшим – АКПП. 

Интерьер Nissan AD/NV150

В Россию привезли первый вариант Nissan AD мощностью 111 лошадиных сил. Это праворульный универсал в базовом оснащении и с передним приводом (в Японии у этой модели есть полноприводная модификация). 

Добравшийся до нашей страны автомобиль предлагает к покупке дилер во Владивостоке. За машину с пробегом менее 1000 км он просит 1 миллион 490 тысяч рублей, что эквивалентно цене Lada Vesta в средних комплектациях.

