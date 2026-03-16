В Австралии взлетели продажи Mitsubishi Pajero Sport, несмотря на то, что их уже год не производят

Спустя более 12 месяцев с момента схода с конвейера последних партий внедорожников Mitsubishi Pajero Sport продажи этой модели японского автопроизводителя на австралийском авторынке резко выросли.

Местные аналитики подсчитали, что прибавка в сравнении с прошлым годом, когда автомобиль еще производился, составила порядка 19%.

С чем связан такой резкий рост, остается загадкой, но, скорее всего, причиной является скорая смена генерации Pajero Sport, которая, по слухам, запланирована на конец этого или начало следующего года.

Дело может быть в том, что покупатели опасаются варианта, при котором новое поколение этого знаменитого внедорожника окажется хуже предыдущего. Впрочем, пока это лишь догадки, поскольку никакой развернутой информации о следующем «Паджеро Спорт» пока нет.

Ранее сообщалось, что новый Pajero Sport может объединиться в одну модель с возрожденным Pajero. По крайней мере, на это указывают все чаще появляющиеся в интернете шпионские фотографии, на которых автомобиль использует один и тот же дизайн.

Ожидается, что автомобиль увеличится в размерах и приблизится по габаритам к Toyota Land Cruiser 250 и Ford Everest, а также заметно отличится от своего соплатформенника-пикапа L200/Triton, который вышел на рынки сбыта несколько лет назад.

Под капотом нового Pajero Sport обещают разместить 4-цилиндровый дизельный мотор с двойным турбонаддувом 4N16, мощность которого окажется равна 204 лошадиным силам и 430 Нм или даже превысит эти показатели. Двигатель заменит на этом поприще старый однотурбинный мотор 4N15, развивающий 180 л.с. и 430 Нм.

Кроме того, по слухам, буксировочная способность нового Mitsubishi Pajero Sport с тормозами увеличится с 3,1 тонны до 3,5 тонн.