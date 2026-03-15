Toyota оккупировала список автомобилей, которые экономят деньги владельцев

Текст: Алексей Шмидт
2024 Toyota Camry Singapore 1 1

Цены на нефть, а следом и на топливо в последнее время сильно выросли во всем мире. Поэтому в автомобильной тематике вновь актуальной становится экономичность современных машин. Главным действующим лицом в этой дисциплине, как известно, являются гибриды. 

Журнал «Consumer Reports» провел реальные испытания расхода топлива гибридных автомобилей, определив наиболее экономичные модели в различных сегментах.

В общей сложности испытуемые прошли два теста. Первый – движение по шоссе в обоих направлениях со скоростью 100 километров в час, чтобы учесть различные переменные факторы, такие как состояние дорожного покрытия, а также направление и скорость ветра. Второй – движение по городским и пригородным дорогам для имитации сложных дорожных условий.

Данные о скорости на автостраде и в городе суммировались и делились пополам для получения среднего расхода топлива. Вот каким оказался итоговый список наиболее экономичных автомобилей:

  • Toyota Prius – самый экономичный малолитражный автомобиль (средний расход – 4,6-литра на 100 км);
  • Toyota Camry – самый экономичный среднеразмерный седан (средний расход – 4,9-литра на 100 км);
  • Toyota Crown – самый экономичный большой седан (средний расход – 5,6-литра на 100 км);
  • Toyota Corolla Cross – самый экономичный компактный кроссовер (средний расход – 5,7-литра на 100 км);
  • Toyota Crown Signia – самый экономичный среднеразмерный кроссовер (средний расход – 6,3-литра на 100 км);
  • Toyota Highlander – самый экономичный большой кроссовер (средний расход – 6,7-литра на 100 км);
  • Toyota Sienna – самый экономичный минивэн (средний расход топлива – 6,5-литра на 100 км).

Результаты исследования «CR» отлично показывают, что самые экономичные гибридные модели во всех самых популярных сегментах принадлежат моделям одной и той же марки – Toyota.

Компания постепенно внедряет бензиново-электрические силовые установки в свою модельную линейку, а также использует новейшие аккумуляторные батареи, что позволяет автомобилям этого бренда демонстрировать высокую топливную экономичность в сравнении с конкурентами.

Фото:Toyota
ИСТОЧНИК:Consumer Reports

