Необычный автодом Nomadore: 3-дверный Suzuki Jimny тянет кемпер и везёт мотоцикл

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
В Японии очень популярны внедорожники Suzuki Jimny. Причем не только 5-дверные, на которые в последний год наблюдался поистине ажиотажный спрос, но и классические 3-дверные. 

Но если последние в продаже найти практически невозможно, то короткобазные «Джимни» на японском рынке всегда в наличии. Вот только из-за ультракомпактного кузова превратить их кемпер практически нереально. Но эту проблему недавно решила местная фирма «Direct Cars», известная своими многочисленными проектами автодомов.

Компания привезла свой новый проект, получивший название Nomadore, на выставку Nagoya Camping Car Fair Spring. И удивила им публику, а также журналистов.

Кемпер Direct Cars Nomadore (на базе Suzuki Jimny)

Все потому, что 3-дверный «Джимни» в нем идет отдельно от самого жилого 3,4-метрового модуля, который выполнен в виде прицепа.

Он настолько легкий, что может буксироваться маломощным внедорожником с безальтернативным 1,5-литровым атмосферным двигателем, но при этом обладает полным набором функций кемпера, в котором могут проживать до трех человек.

Но главной «фишкой» этой модели является удлиненный пандус от заднего входа, благодаря которому внутрь можно загружать даже небольшие мотоциклы, такие как Honda Monkey и другие подобного типа.

Жилой отсек Nomadore предлагает помимо трех спальных мест много ниш для хранения вещей, а также кухню с раковиной, газовой плитой и холодильником.

Опционально для автодома можно заказать бытовой кондиционер (за 380 тысяч иен), боковой навес (за 178 тысяч иен) и внешний источник питания/переключатель переменного тока (за 128 тысяч иен). 

Цена базового прицепа-кемпера составляет 2 миллиона 690 тысяч иен. При пересчете на российскую валюту это около 1,3 миллиона рублей. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Direct Cars, Kuruma-News

Читайте также:

Последние новости:

Японцы превратили Suzuki Jimny Nomade в стильного внедорожного...

Nissan X-Trail следующего поколения готовит сюрпризы: новый дизайн...

Рестайлинговый Mitsubishi Delica стал экстремальным внедорожным минивэном для...

«Зеленый» компактный хэтчбек Nissan Sakura готов к первой...

Новый внедорожник Toyota «на раме» начального уровня будет...

Новый Hyundai Tucson собирается отобрать покупателей у Kia...

Belgee X50 против Haval Jolion: кто лучше

Редчайший Ferrari, простявший в сарае более 60 лет,...

Полноприводный кемпер из Германии на базе Mercedes удивляет...

У Renault и Dacia будет свой Suzuki Jimny:...

В Японии снова жалуются, что не могут купить...

Mazda против Ferrari: японцы пытаются заблокировать регистрацию товарного...

Маленький кроссовер Nissan дешевле «китайцев» наконец-то добрался до...

Honda Civic могут не узнать в новом поколении

Американский «Мститель» готовится обновиться и дать бой Duster

Маленький кроссовер Toyota Raize скоро удивит новой вместительной...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+