Nissan X-Trail следующего поколения готовит сюрпризы: новый дизайн и техника

Весной прошлого года Nissan анонсировал целый список новых моделей на своих официальных тизерах, среди которых «затесался» в том числе популярный кроссовер X-Trail.

Несмотря на плачевное финансовое состояние компании, она готовится сменить генерацию этой модели, причем поменяв ее кардинальным образом.

В открытом доступе появились очередные концепт-арты нового Nissan X-Trail. Их авторами выступили художник Жюльен Жодри из Франции и местный автомобильный портал «Auto-Moto». Зарубежные эксперты полагают, что в свежей генерации «Икс Трейл» изменится почти до неузнаваемости, а также приобретет совершенно новое техническое оснащение.

Nissan X-Trail нового поколения (официальный тизер)

Основные перемены произойдут в передней части «паркетника», которая будет перелицована до основания.

Автомобиль изменит не только форму головной оптики, но и приобретет необычные дневные ходовые огни, выполненные в виде пчелиных сот. По рисунку этим ячейкам предстоит повторять «начинку» решетки радиатора, которая на этот раз будет окрашена в цвет кузова машины.

Новое поколение Nissan X-Trail (спекулятивный рендер)

Другие изменения во внешнем виде нового X-Trail могут включить в себя появление у кроссовера по-новому скроенных бамперов, а также других светодиодных фонарей и колесных дисков альтернативного дизайна.

Техническая сторона этой модели пока засекречена, но, по всей видимости, машине станет доступна гибридная система e-Power новой генерации. Она должна обеспечить ей улучшенную динамику и высокую экономичность в сравнении с предшественницей.

Запуск нового Nissan X-Trail в Японии и Штатах намечен на 2027 год. В Европе такие кроссоверы начнут продавать ориентировочно в 2028-м.

Что касается России, то если к тому времени у нас еще будет разрешен параллельный импорт, автомобиль появится у «серовозов» в ближайшие пару лет.