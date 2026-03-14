Рестайлинговый Mitsubishi Delica стал экстремальным внедорожным минивэном для приключений

Текст: Михаил Романченко
Прошлая осень ознаменовалась очередным незначительным обновлением модели Mitsubishi Delica D:5. В январе этого года такие машины появились в продаже в Японии, а теперь местная фирма Jaos, специализацией которой является экстремальный тюнинг автомобилей, представила собственный комплект доработок для реформенной «Делики».

Пакет модернизации придает этому популярному семейному минивэну более внедорожный характер и предлагает улучшения, которые пригодятся при съезде с асфальта и активных путешествий.

Обновленный Mitsubishi Delica D:5 с боди-китом от Jaos

Первое, что сделала Jaos с рестайлинговой Delica D:5, так это добавила машине металлическую защиту переднего бампера с пескоструйным покрытием для коррозийной стойкости. На нее крепятся два желтых светодиодных прожектора, а под этой конструкцией виднеется металлическая защита днища.

На колесные арки автомобиля авторы боди-кита примерили широкие пластиковые накладки с имитацией открытых болтов, защищающие их от повреждений, а боковые подножки выполнены из трубчатого металла  и облегчают посадку и высадку водителя и пассажиров.

Сзади «Делика» обзавелась небольшой лестницей для более легкого доступа к экспедиционному багажнику на крыше.

Машине также достались специальные колесные диски, обутые в «зубастые» шины, и фирменные брызговики Jaos.

В техническую часть автомобиля тюнеры из Jaos не вмешивались. Кроме того, даже внедорожные характеристики минивэна остались прежними. 

Напомним, с рестайлингом Delica D:5 получила систему полного привода S-AWC, а также специальные ездовые режимы для покрытий «Гравий» и «Снег», которые в теории значительно улучшают возможности этой модели на бездорожье.

Стоимость нового комплекта доработок для «Делики» от Jaos объявят позднее. Предлагать его будут, традиционно, только в Японии.

Фото:Jaos

