Новый внедорожник Toyota «на раме» начального уровня будет стоить недорого: цена и сроки запуска Land Cruiser FJ

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
В октябре прошлого года на автосалоне Japan Mobility Show состоялась официальная премьера нового внедорожника Toyota Land Cruiser FJ. Машина позиционируется как модель начального уровня и, соответственно, может оказаться относительно недорогой. По крайней мере относительно своих родственников по семейству «Ленд Крузер».

Согласно новым сведениям, которые удалось разузнать японской прессе, старт местных продаж машины запланирован на 14 мая.

Что касается цены, то, по слухам, за Land Cruiser FJ собираются просить от 4 миллионов до 4 миллионов 500 тысяч иен (2 – 2,3-миллиона рублей по текущему курсу), что примерно на 1 – 1,2-миллиона иен дешевле, чем в случае с Land Cruiser 250 (Prado).

Toyota Land Cruiser FJ

По данным автопроизводителя, совершенно новый внедорожник Toyota будет иметь следующие размеры: 4,6-метра в длину, 1,8-метра в ширину и почти 2-метра в высоту. Расстояние между осями будет равно 2,6-метрам. Таким образом машина окажется компактнее Land Cruiser 250 (Prado).

Автомобиль получит классический угловатый стиль с брутальными чертами и широкой пластиковой защитой по периметру кузова от царапин. Передний и задний бамперы будут иметь модульную конструкцию, что обеспечит им гибкость с точки зрения ремонта потенциальных повреждений. 

Интерьер Toyota Land Cruiser FJ

Интерьер могут выполнить в стиле, схожем с «двухсот пятидесятым», сохранив множество физических элементов управления. 

Силовые агрегаты Land Cruiser FJ уже раскрыты. Машину предложат покупателям с 2,7-литровой бензиновой атмосферной «четверкой», развивающей 163 лошадиные силы мощности. В будущем этот внедорожник может разжиться также 2,8-литровым «дизелем», который будет унаследован у Land Cruiser 250.

Фото:Toyota

