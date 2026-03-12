Разработчики нового Toyota мини-Land Cruiser объяснили название этого внедорожника

Компания Toyota готовит к старту продаж новый небольшой внедорожник Land Cruiser FJ. Эта уже представленная в прошлом году модель постепенно разживается все новыми подробностями, а накануне о ней появилась еще больше информации, связанной с ее названием.

Глава отдела по созданию этой модели Саймон Хэмфрис, рассказал, что новый Land Cruiser FJ разрабатывался для того, чтобы расширить аудиторию «Ленд Крузеров».

Компания стремилась объединить надежность и функциональность, которые были прерогативой Toyota на протяжении многих десятилетий, с минималистичными размерами.

Toyota Land Cruiser FJ

Кроме того, по словам специалиста Toyota, название FJ является аббревиатурой к выражению «Freedom and Joy» (Свобода и Радость), обещая покупателям машины яркие эмоции от ее эксплуатации.

Напомним, согласно заявленным габаритам новый внедорожник «Тойоты» растянется на 4575 мм в длину, 1855 мм в ширину и 1960 мм в высоту. Его колесная база составит 2580 мм, что примерно на 350 мм меньше, чем у более дорогого и крупного Land Cruiser 250.

Интерьер Toyota Land Cruiser FJ

Под капотом машины разместится 2,7-литровый рядный 4-цилиндровый бензиновый мотор 2TR-FE, выдающий 163 лошадиные силы мощности и 246 Нм крутящего момента. Выбор трансмиссии ограничат безальтернативным 6-скоростным «автоматом», который дополнит система полного привода.

За счет сегментированной конструкции бамперов машина позволит своим владельцам быть смелее на бездорожье, поскольку в случае их повреждения менять эти пластиковые детали можно будет по частям.

Ранее сообщалось, что право на приобретение первой партии Toyota Land Cruiser FJ, состоящей всего из 1000 машин, дилеры в Японии будут разыгрывать в лотерее. Живые продажи таких автомобилей собираются начать уже в мае.