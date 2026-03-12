Самый большой и дорогой кроссовер Genesis с дверями как в Rolls-Royce показался в зимнем антураже

Корейский люксовый автопроизводитель Genesis был создан усилиями концерна Hyundai Group в уже далеком 2015 году. На сегодняшний день самой крупной и дорогой моделью этой компании в сегменте SUV является вседорожник GV80, но на подходе находится еще более роскошный и большой кроссовер с индексом GV90.
На днях в сети появились детальные рендеры, раскрывающие потенциальную внешность этого автомобиля, предвестником которого стал концепт-кар Neolun.
Первое, на что обращает внимание автор цифровой визуализации нового Genesis GV90 (студия «NYMammoth»), это на его необычные распашные двери без центральной стойки, которые являются прерогативой моделей Rolls-Royce.
В закрытом состоянии ручки передних и задние дверей образуют единую линию, выглядящую как элемент декора, а не функционала.
Такая опция, очевидно, будет доступна исключительно самым «жирным» комплектациям машиины, в то время как обычные получат стандартные двери.
Передняя светотехника машины будет повторять ту, что все могли наблюдать в шоу-каре Neolun образца 2024 года. Единственное изменение во фронтальной части кроссовера – собственная решетка радиатора, визуально объединенная с крупным воздухозаборником в бампере.
Задние фонари кроссовера могут выполнить в виде двух параллельных линий, как в том же самом концепт-каре двухлетней давности.
По информации корейских журналистов, Genesis GV90 станет первой моделью компании, которую построят на платформе нового поколения электромобилей Hyundai (eM).
В сравнении с платформой e-GMP эта «тележка» обещает увеличенный запас хода и интегрированную модульную архитектуру для снижения производственных затрат и повышения производительности. Ожидаемый запас хода этого «батарейного» SUV может превысить отметку в 500 км.
Премьера нового флагманского кроссовера «Генезис» запланирована на вторую половину этого года.