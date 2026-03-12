ДомойАвтоновости сегодняСамый большой и дорогой кроссовер Genesis с дверями как в Rolls-Royce показался...

Самый большой и дорогой кроссовер Genesis с дверями как в Rolls-Royce показался в зимнем антураже

Алиса Шашкова
Текст: Алиса Шашкова
드디어 베일을 벗기 시작한 제네시스 끝판왕 SUV GV90 예상도 전면부를 가로지르는

Корейский люксовый автопроизводитель Genesis был создан усилиями концерна Hyundai Group в уже далеком 2015 году. На сегодняшний день самой крупной и дорогой моделью этой компании в сегменте SUV является вседорожник GV80, но на подходе находится еще более роскошный и большой кроссовер с индексом GV90.

На днях в сети появились детальные рендеры, раскрывающие потенциальную внешность этого автомобиля, предвестником которого стал концепт-кар Neolun.

Genesis GV90 (рендеринг)

Первое, на что обращает внимание автор цифровой визуализации нового Genesis GV90 (студия «NYMammoth»), это на его необычные распашные двери без центральной стойки, которые являются прерогативой моделей Rolls-Royce.

Genesis GV90 (рендеринг)

В закрытом состоянии ручки передних и задние дверей образуют единую линию, выглядящую как элемент декора, а не функционала.

Такая опция, очевидно, будет доступна исключительно самым «жирным» комплектациям машиины, в то время как обычные получат стандартные двери.

Genesis GV90 (рендеринг)

Передняя светотехника машины будет повторять ту, что все могли наблюдать в шоу-каре Neolun образца 2024 года. Единственное изменение во фронтальной части кроссовера – собственная решетка радиатора, визуально объединенная с крупным воздухозаборником в бампере.

Задние фонари кроссовера могут выполнить в виде двух параллельных линий, как в том же самом концепт-каре двухлетней давности.

Genesis GV90 (рендеринг)

По информации корейских журналистов, Genesis GV90 станет первой моделью компании, которую построят на платформе нового поколения электромобилей Hyundai (eM).

В сравнении с платформой e-GMP эта «тележка» обещает увеличенный запас хода и интегрированную модульную архитектуру для снижения производственных затрат и повышения производительности. Ожидаемый запас хода этого «батарейного» SUV может превысить отметку в 500 км.

Премьера нового флагманского кроссовера «Генезис» запланирована на вторую половину этого года. 

Фото:NYMammoth

