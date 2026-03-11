ДомойАвтоновости сегодняБританцы назвали новый кроссовер Jaecoo китайским аналогом Range Rover

Британцы назвали новый кроссовер Jaecoo китайским аналогом Range Rover

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Копия jaecoo 8 1065749776 1

Прошлой осенью китайская компания Jaecoo представила новый кроссовер J8 SHS, оснащенный особой гибридной системой Super Hybrid System. Благодаря ей этот «паркетник» специального подразделения Chery был способен демонстрировать высокие мощностные и динамические характеристики.

Сейчас такие кроссоверы готовятся к выходу в продажу в Великобритании, где им уже дали прозвище «китайские Range Rover». По крайней мере об этом пишет местное крупное издание «The Sun».

Jaecoo J8 SHS появится на рынке «Туманного Альбиона» в мае 2026 года и займет верхнюю позицию в линейке этой компании, обойдя даже Jaecoo 7. 

Копия jaecoo 8 1065749784 1

Главной особенностью версии модели J8 с индексом SHS является специальная гибридная система, которая включает в себя 1,5-литровый бензиновый турбомотор, электрические двигатели и полный привод. Совокупная отдача этой связки достигает 428 лошадиных сил, позволяя большому китайскому кроссоверу разгоняться с места до 100 километров в час всего за 5,8-секунды. 

Исключительно на батарейной тяге «паркетник» способен проезжать до 134 км, а его совокупный запас хода превышает 1125 км. 

jaecoo 8 1065749781

Внутри разработчики этой модели уделили большое внимание комфорту и технологиям. В базовую версию J8 SHS войдет сразу два 12,3-дюймовых дисплея, аудиосистема Sony с 14 динамиками и беспроводные зарядные устройства с функцией охлаждения. Передние кресла получат систему подогрева, вентиляции и массажа.

Утверждается, что кроссовер окажется адаптирован для езды по бездорожью за счет особой системы полного привода, блокируемых дифференциалов и максимальной глубиной преодоления брода в 60 см.

Стоимость так называемого «китайского Range Rover» в Великобритании будет начинаться от 45 тысяч 500 фунтов стерлингов или 4,9 миллионов рублей по сегодняшнему курсу валют.

Фото:Jaecoo
ИСТОЧНИК:The Sun

