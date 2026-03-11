Британцы назвали новый кроссовер Jaecoo китайским аналогом Range Rover

Прошлой осенью китайская компания Jaecoo представила новый кроссовер J8 SHS, оснащенный особой гибридной системой Super Hybrid System. Благодаря ей этот «паркетник» специального подразделения Chery был способен демонстрировать высокие мощностные и динамические характеристики.

Сейчас такие кроссоверы готовятся к выходу в продажу в Великобритании, где им уже дали прозвище «китайские Range Rover». По крайней мере об этом пишет местное крупное издание «The Sun».

Jaecoo J8 SHS появится на рынке «Туманного Альбиона» в мае 2026 года и займет верхнюю позицию в линейке этой компании, обойдя даже Jaecoo 7.

Главной особенностью версии модели J8 с индексом SHS является специальная гибридная система, которая включает в себя 1,5-литровый бензиновый турбомотор, электрические двигатели и полный привод. Совокупная отдача этой связки достигает 428 лошадиных сил, позволяя большому китайскому кроссоверу разгоняться с места до 100 километров в час всего за 5,8-секунды.

Исключительно на батарейной тяге «паркетник» способен проезжать до 134 км, а его совокупный запас хода превышает 1125 км.

Внутри разработчики этой модели уделили большое внимание комфорту и технологиям. В базовую версию J8 SHS войдет сразу два 12,3-дюймовых дисплея, аудиосистема Sony с 14 динамиками и беспроводные зарядные устройства с функцией охлаждения. Передние кресла получат систему подогрева, вентиляции и массажа.

Утверждается, что кроссовер окажется адаптирован для езды по бездорожью за счет особой системы полного привода, блокируемых дифференциалов и максимальной глубиной преодоления брода в 60 см.

Стоимость так называемого «китайского Range Rover» в Великобритании будет начинаться от 45 тысяч 500 фунтов стерлингов или 4,9 миллионов рублей по сегодняшнему курсу валют.