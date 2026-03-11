Ажиотаж на подходе: право на покупку нового мини-внедорожника Toyota Land Cruiser FJ разыграют в лотерею

Представленный в прошлом году внедорожник Toyota Land Cruiser FJ, который войдет в семейство «Ленд Крузеров», став самым бюджетным предложением в его иерархии, готовится к выходу в продажу.

Новые сведения, раскрытые журналом «Best Car», свидетельствуют о том, что производство и поставки таких машин уже начались. Официальный запуск модели в Японии намечен на 14 мая 2026 года, но прием заказов начнется гораздо раньше – в течение этого месяца. А пока все пытаются предугадать, насколько высоким окажется спрос на такой внедорожник.

В самой «Тойоте» уверены, что он будет ажиотажным, и уже готовятся к тому, чтобы «охладить» его проверенным решением, которое ранее было использовано компанией Suzuki в отношении ее 5-дверного внедорожника Jimny Nomade.

Toyota Land Cruiser FJ

Начальная партия Toyota Land Cruiser FJ будет состоять всего из 10 тысяч единиц. Их разделят на все дилерские центры компании, а те, в свою очередь, будут продавать машины по лотерее.

Ценовые подробности об этом автомобиле пока засекречены. Однако инсайдеры полагают, что стоимостная вилка модели будет начинаться с диапазона от 4 миллионов 300 до 4 миллионов 500 тысяч иен (2,1 – 2,2-миллиона рублей по действующему курсу валют).

Интерьер Toyota Land Cruiser FJ

Новый внедорожник будет комплектоваться 2,7-литровым 4-цилиндровым атмосферным бензиновым мотором со средним расходом около 10,1-литра на 100 км.

4,6-метровая машина получит полноценную систему полного привода и будет базироваться на рамном шасси, унаследованным у бюджетного пикапа Toyota Hilux Champ. Ей достанется высокий дорожный просвет, позволяющий успешно преодолевать даже самые серьезные препятствия на бездорожье, а также короткие свесы, улучшающие геометрическую проходимость.

Впоследствии этот мини-внедорожник явно начнут предлагать в России, завозя по «серому импорту». Но о точных срока сбора заказов на такие машины и о рублевых ценах пока можно лишь гадать.