Honda запатентовала новый сверхдоступный электрический мотоцикл для небогатых стран

Мотоциклетное подразделение Honda приносит японской компании не меньший доход, чем автомобильное. Поэтому неудивительно, что эта марка активно внедряет в свою линейку все новые модели.
В последнее время в этом сегменте наметилась тенденция в сторону электрификации. Чтобы не отставать от своих конкурентов в Honda также один за другим готовят электрические мотоциклы. Но высокая стоимость таких моделей в сравнении с теми, что используют ДВС, бьют по карману покупателей.
Впрочем, вскоре это изменится, ведь «Хонда» готовит к выпуску совершенно новый электробайк, который будет очень доступным.
Накануне в интернете появились первые патентные изображения этой модели. Судя по чертежам, в своем проекте Honda будет опираться на недорогие мотоциклы, которые сейчас продаются в Африке. Инженеры сохранят их оригинальную механическую конструкцию, но заменят двигатель внутреннего сгорания на электромотор, задействовав оставшееся пространство для размещения аккумуляторной батареи.
Благодаря прямому использованию существующей производственной линии, а также рамы бензиновых мотоциклов, компании удастся заметным образом сократить затраты на реализацию проекта и добиться для новой модели сверхдоступной цены.
Наиболее важным элементом патента является крепление батареи, которое закрывает аккумуляторный блок, предотвращая его повреждение в результате опрокидывания.
Так как мотоцикл в первую очередь предназначен для рынков Африки и Индии, он также включает в себя противоугонные функции. Кроме того, такая конструкция полностью основана на механических соединениях, что делает её недорогой и долговечной.
В мотоцикле практически отсутствует электронное оборудование; на приборной панели используются традиционные приборы, а тормозная система представляет собой простой барабанный тормоз с тросовым приводом – в общем всё сделано ради для снижения цены.
Презентовать свою революционную новинку в этом сегменте Honda может уже в этом году.