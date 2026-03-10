Honda запатентовала новый сверхдоступный электрический мотоцикл для небогатых стран

Мотоциклетное подразделение Honda приносит японской компании не меньший доход, чем автомобильное. Поэтому неудивительно, что эта марка активно внедряет в свою линейку все новые модели.

В последнее время в этом сегменте наметилась тенденция в сторону электрификации. Чтобы не отставать от своих конкурентов в Honda также один за другим готовят электрические мотоциклы. Но высокая стоимость таких моделей в сравнении с теми, что используют ДВС, бьют по карману покупателей.

Впрочем, вскоре это изменится, ведь «Хонда» готовит к выпуску совершенно новый электробайк, который будет очень доступным.

Накануне в интернете появились первые патентные изображения этой модели. Судя по чертежам, в своем проекте Honda будет опираться на недорогие мотоциклы, которые сейчас продаются в Африке. Инженеры сохранят их оригинальную механическую конструкцию, но заменят двигатель внутреннего сгорания на электромотор, задействовав оставшееся пространство для размещения аккумуляторной батареи.

Патент на конструкцию нового доступного электромотоцикла Honda

Благодаря прямому использованию существующей производственной линии, а также рамы бензиновых мотоциклов, компании удастся заметным образом сократить затраты на реализацию проекта и добиться для новой модели сверхдоступной цены.

Наиболее важным элементом патента является крепление батареи, которое закрывает аккумуляторный блок, предотвращая его повреждение в результате опрокидывания.

Так как мотоцикл в первую очередь предназначен для рынков Африки и Индии, он также включает в себя противоугонные функции. Кроме того, такая конструкция полностью основана на механических соединениях, что делает её недорогой и долговечной.

В мотоцикле практически отсутствует электронное оборудование; на приборной панели используются традиционные приборы, а тормозная система представляет собой простой барабанный тормоз с тросовым приводом – в общем всё сделано ради для снижения цены.

Презентовать свою революционную новинку в этом сегменте Honda может уже в этом году.