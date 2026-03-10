В Россию из Европы привезут «премиального» брата Duster, но придется раскошелиться

Кроссовер Renault Duster, который в Европе продается под маркой Dacia, обладает в России большой базой поклонников. Такие машины нравились покупателям еще в те незапамятные времена, когда их собирали в Москве.

С тех пор многое изменилось, а сам Duster успел перейти в новое поколение. Кроме того, недавно он разжился коллегой, который крупнее его и является более оснащенным. Речь идет о «паркетнике» Dacia Bigster. Как удалось выяснить «Дейли-Мотор», эту модель с недавнего времени можно заказать в России.

Продавцом выступает один небольшой автосалон, который возит в Россию машины по предварительным заявкам. Судя по объявлению, опубликованному на крупном отечественном классифайде, Bigster, который предлагают выкупить и доставить в РФ, находится на площадке автосалона Dacia в немецком Бёблингене.

Dacia Bigster

Это машина в версии Extreme 2025 года выпуска с полным приводом. Под ее капотом размещен 1,2-литровый бензиновый турбодвигатель, выдающий 140 лошадиных сил.

Оснащение такого Bigster включает в себя: панорамную крышу, подогревы сидений, рулевого колеса и боковых зеркал, широкий набор электронных водительских помощников (от камеры кругового обзора до систем автоматического экстренного торможения), бесключевой доступ в салон, электропривод багажника и многое другое.

Салон Dacia Bigster

Продавец готов выкупить эту машину у официального дилера в Германии и отправить ее в Россию по цене в 5 миллионов рублей (при условии наличного расчета).

Утверждается, что автомобиль доставят из Европы на пароме в Санкт-Петербург, оформят на него все таможенные документы, а также поставят его на учет.

Напомним, Dacia Bigster длиннее Renault Duster на 23 см (4,6 против 4,3 метра). Он вместительнее своего родственника, а также позиционируется как более премиальный кроссовер. В продажу в Европе «Бигстер» поступил в начале 2025 года и является одной из самых «свежих» моделей компании Dacia.