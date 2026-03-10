ДомойАвтоновости сегодняСамый известный кроссовер Kia в России избавят от классических ДВС в новом...

Самый известный кроссовер Kia в России избавят от классических ДВС в новом поколении

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
digital 2027 kia sportage compact suv wants to make the next gen rav4 and cr v jealous 245774 1 1

Кроссовер Kia Sportage хорошо известен российским покупателям. Такие машины долгое время входили в число лидеров отечественного рынка по продажам, а также собирались на мощностях местного завода.

Sportage актуального поколения, россияне полноценно не застали. А с тех пор прошло столько времени, что эта модель уже метит в новое поколение.

По информации корейских СМИ, работа над шестой генерацией Kia Sportage уже идет полным ходом. Проекту присвоено кодовое обозначение NQ6. Вместе с ним эта знаменитая модель завершит для себя эру классических бензиновых двигателей, пережив электрификацию.

Планируемый к запуску в третьем квартале 2027 года кроссовер «Спортейдж» шестой генерации будет предлагаться исключительно как гибридный автомобиль, в котором ДВС будет работать в паре с электромотором. 

digital 2027 kia sportage compact suv wants to make the next gen rav4 and cr v jealous 1 1
Kia Sportage 6 поколения (рендер tedoradze.giorgi)

Инсайдеры сообщают, что для автомобиля предложат гибридную силовую установку (HEV) и подключаемую гибридную систему (PHEV) с запасом хода на электротяге до 100 километров.

Причина, по которой в Kia решили пойти на этот шаг, связана с тем, что компания переориентировала свой фокус на рынки ЕС и США.

digital 2027 kia sportage compact suv wants to make the next gen rav4 and cr v jealous 3 1
Kia Sportage 6 поколения (рендер tedoradze.giorgi)

Какие визуальные изменения ждут эту модель пока неизвестно, поскольку «Киа» еще даже не начала дорожные испытания таких кроссоверов. В прошлом в Сети «гуляли» цифровые рендеры, намекавшие на кардинальную трансформацию внешности Sportage с переходом в новое поколение.

Такие автомобили обладали футуристичной головной оптикой и задней светотехникой, более плавным силуэтом, а также скрытыми в кузове дверными ручками.

Фото:tedoradze.giorgi

