Новый прочный маленький внедорожник Toyota окажется «прожорливым»

В прошлом году состоялась долгожданная премьера абсолютно нового рамного внедорожника Toyota, который станет самым компактным в линейке семейства Land Cruiser. Автомобиль получил имя Land Cruiser FJ и сейчас готовится к тому, чтобы появиться в продаже на первых рынках сбыта.

Ожидается, что в Таиланде машина появится уже в марте, а летом доберется до родной Японии.

Несмотря на то, что практически все характеристики этой модели уже раскрыты, до сих пор было неизвестно, каким окажется ее средний расход топлива с пока безальтернативным 2,7-литровым бензиновым мотором 2TR-FE, развивающим 163 лошадиные силы мощности и 246 Нм крутящего момента.

Если верить фотографии, появившейся в арабских СМИ, средний расход топлива новым маленьким Land Cruiser составит 10,1-литр бензина на 100 км в смешанном цикле. Таким образом, даже несмотря на небольшие размеры и относительно невысокий вес новый рамный внедорожник «Тойоты» не будет суперэкономичным.

Напомним, продавать эту модель собираются только с 6-скоростной автоматической трансмиссией Super ECT и системой полного привода с режимами H2, H4 и L4.

Длина Land Cruiser FJ составит порядка 4,6-метра, а масса окажется приблизительно равна 2 тоннам. Машина будет крупнее кроссовера Corolla Cross, но компактнее, чем внедорожник Fortuner.

Ценовая политика в отношении этой модели пока не раскрывается, но ранее инсайдеры сообщали, что новые Toyota Land Cruiser FJ будут стоить в базовой версии около 4 миллионов иен (то есть примерно 2 миллиона рублей).