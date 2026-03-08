ДомойАвтоновости сегодняПоказан «Гелендваген» из будущего: он еще брутальнее, чем старые

Показан «Гелендваген» из будущего: он еще брутальнее, чем старые

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
гелик

Mercedes G-Class остается одним из тех автомобилей на планете, которому не нужно представление. За последние десятилетия машина стала поистине культовой, пережив трансформацию из военного авто в роскошный внедорожник для состоятельных людей по всему миру.

Тотальная электрификация в автомобильном мире рано или поздно приведет к тому, что эта модель станет полностью электрической (у нее уже есть «батарейная» версия). Но вместе с переходом на новые технологии машину может ждать еще и кардинальная внешняя модернизация, которая способна сделать ее еще брутальнее, чем раньше.

rendered 250gd arctic wolf is an adventure ready mercedes g class from the future 6 1

Цифровой художник Mythic Mesh опубликовал серию рендеров в своем Behance-аккаунте нового Mercedes G-Class, назвав этот проект 250GD Arctic Wolf.

Автомобиль получил угловатый кузов с высоким и рельефным капотом, круглыми фарами со светодиодными горизонтальными вставками, закрытой решеткой радиатора, а также широкими колесными арками и крепкими металлическими бамперами. 

rendered 250gd arctic wolf is an adventure ready mercedes g class from the future 2 1

Машине достался высокий дорожный просвет, тентовый верх, узкие светодиодные фонари, а также «запаска» на двери багажника, соседствующая со специальным креплением для перевозки лыж.

rendered 250gd arctic wolf is an adventure ready mercedes g class from the future 5 1

Интерьер концептуального внедорожника выглядит не менее футуристично, чем экстерьер. В салоне установлен 2-спицевый руль и двойной экран цифровой «приборки» и «мультимедийки». Также виднееся кнопка запуска двигателя, реализованная в виде сенсорной панели, слоты зарядки для гаджетов и два селектора справа от водителя.

Насколько независимый дизайнер попал в цель можно будет узнать уже в ближайшее десятилетие, в ходе которого Mercedes явно возьмется за радикальную трансформацию одной из своих самых знаменитых моделей.  

Фото:Behance/Mythic Mesh

