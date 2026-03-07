ДомойАвтоновости сегодняПредставлен продуманный азиатский прицепной ретро-автодом с гостиной, ванной и кухней для 3...

Представлен продуманный азиатский прицепной ретро-автодом с гостиной, ванной и кухней для 3 человек

Спрос на автодома за последние годы сильно вырос во всем мире, а их ассортимент продолжает увеличиваться с каждым годом. Очередным подтверждением этой тенденции стал проект азиатской компании Aumar, которая разработала классический прицепной автодом с ретро-дизайном под названием Eriba Touring.

Прицепной дом на колесах выполнен из высококачественного алюминиевого сплава и имеет прочный трубчатый стальной каркас. А за счет его продуманного аэродинамического дизайна автомобиль, к которому он будет крепиться, подвергнется меньшим нагрузкам, что положительным образом повлияет на его топливную экономичность.

Автодом Eriba Touring

В оснащение автодома Eriba Touring войдет система стабилизации ETS Plus, которая автоматически корректирует раскачивание с помощью интеллектуального торможения при обнаружении крена. 

Внутреннее убранство жилого отсека размерами 599x210x227 см представляет собой подобие небольшой квартиры на колесах с отдельно выделенной зоной кухни, гостиной и спальни, а также собственным санузлом с душевой кабиной и туалетом. 

В автодоме может одновременно проживать до трех человек. Хранить продукты предлагается в небольшом холодильнике, мыть посуду – в кухонной раковине, вода в которую подается с отдельных баков, а готовить – на газовой плите. 

Прицеп весом 1300 кг оборудован подъемным механизмом крыши, что позволяет с комфортом находиться внутри даже рослым путешественникам. 

Продавать новый ретро-дом в Китае будут в двух версиях: Touring 530 по цене от 1 миллиона 450 тысяч юаней (16,6 миллиона рублей) и Touring – от 1 миллиона 480 тысяч юаней (примерно 17 миллионов рублей). 

Фото:Aumar

