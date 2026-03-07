У минивэна Mitsubishi Delica Mini появилась экстремальная версия от JAOS

Компактвэн Mitsubishi Delica Mini, давший старт тренду на мини-автомобили для активного отдыха в Японии, пережил рестайлинг в прошлом году, с которым претерпел существенные изменения. А недавно местная компания JAOS, специализацией которой является тюнинг автомобилей, придумала для реформенного «Мини Делики» собственную экстремальную версию.

Комплект изменений в экстерьере этого кей-кара включил в себя металлическую защитную дугу, установленную на передний бампер, с черным пескоструйным покрытием для защиты от коррозии.

Под бампером разместилась металлическая защита днища, предотвращающая повреждения от камней при езде по бездорожью. Стоимость этих деталей составляет 58 тысяч 300 иен (примерно 30 тысяч рублей).

Дополнительно покупатели смогут заказать для своих Delica Mini большие устойчивые к царапинам панели на передние и задние колесные арки с имитацией открытых болтов. Их цена будет равна 90 тысячам 200 иенам (около 45 тысяч рублей).

Кроме того, JAOS подготовила для этой компактной модели фирменные наклейки на кузов, багажник на крышу и другие аксессуары, превращающие компактный семейный минивэн в подобие экстремального внедорожника.

Тюнеры из JAOS предусмотрели также для актуальной Delica Mini небольшую модернизацию подвески, в которой были изменены настройки на более комфортные для езды по бездорожью.

Перемен, внесенных в силовую установку «Мини Делики», предусмотрено не было. Поэтому даже в версии Jaos такие машины будут комплектоваться стандартным 0,66-литровым бензиновым мотором в атмосферном или турбированном вариантах. Привод можно будет выбирать между вариантами 2WD и 4WD.