Пять бэушных автомобилей, которые проедут без поломок 500 000 км

Надежность продолжает оставаться одним из главных критериев выбора автомобилей. Причем она даже важнее для покупателей бэушных машин, нежели новых.

Накануне популярный итальянский журнал «Everyeye» составил список из пяти недорогих подержанных автомобилей, которые способны проехать до 500 тысяч километров без критических неисправностей.

В итоговый ТОП вошли как японские, так и европейские модели стоимостью до 20 тысяч евро (примерно до 1 миллион 800 тысяч рублей по нынешнему курсу).

Toyota Corolla

Открыла рейтинг Toyota со своей моделью Corolla E210 (2019-2022 годы выпуска), которая не только идеально вписывается в небольшой бюджет, но и в версии с 1,8-литровым гибридным двигателем мощностью 122 лошадиные силы (с цепным приводом) зарекомендовала себя практически как неубиваемая.

Итальянские журналисты пишут, что покупая такие машины с пробегом свыше 100 тысяч км можно не пугаться, поскольку они легко проедут еще 200 тысяч, а то и больше.

Mercedes-Benz

В списке лучших не обошлось без классики, в частности Mercedes-Benz E-Class в кузове W212 или даже ранних моделей W213. Суперзвезды вторичного рынка создавались для бесконечной эксплуатации, а пробег в 150 или 200 тысяч км в них можно сравнить лишь с началом их жизни.

Honda Civic

Honda Civic 10 поколения известен своей высокой надежностью, неплохой динамикой и экономичностью. В Европе такие машины с 1,5- и 1,6-литровыми дизельными моторами называют шедевром инженерной мысли и считают практически неубиваемыми.

Toyota Prius

Во всем мире «Приусы» носят прозвище «автомобили для таксистов». И на то есть веская причина. Японские гибриды 3 или 4 поколения с 1,8-литровым мотором способны легко проехать от 500 до 700 тысяч км, параллельно обеспечив владельцу невероятно низкие затраты на топливо (расход около 4 литров на 100 км).

VW Passat и Skoda Octavia

Замкнули этот чарт сразу две модели одного концерна – Volkswagen Passat и Skoda Octavia. Утверждается, что с легендарным 2-литровым дизельным мотором TDI такие машины гарантировано проедут 500 тысяч километров, а возможно и больше.

Эти автомобили практически не ломаются и очень просты с инженерной точки зрения, говорится в статье популярного итальянского автомобильного журнала.