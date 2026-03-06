Новый кроссовер Toyota за 1,2 миллиона рублей вызвал шквал заказов

ДомойАвтоновости сегодняНовый кроссовер Toyota за 1,2 миллиона рублей вызвал шквал заказов

Алиса Шашкова
В конце января 2026 года индонезийский офис Toyota анонсировал улучшенную версию компактного «паркетника» Raize.

Небольшой вседорожник, являющийся братом-близнецом модели Daihatsu Rocky, сразу же стал желанным объектом для местных покупателей и за машиной выстроились очереди.

По данным японского портала «Kuruma-News», спрос на Raize после модернизации буквально взлетел, а количество заказов намного превысило ожидаемое.

Индонезийский Toyota Raize немного крупнее японской итерации этой модели. Его длина составляет 4030 мм, ширина – 1710 мм, а высота – 1635 мм.

Для автомобиля доступно два силовых агрегата: 1,2-литровая рядная бензиновая «тройка» на 86 лошадиных сил и 113 Нм, а также литровый турбомотор на 98 «сил» и 140 Нм. Ассистирует обоим 5-скоростная МКПП или вариатор. Привод машины может быть исключительно передним. 

С обновлением Raize для рынка Индонезии обзавелся версией GR Sport, отличающейся спортивным обвесом.

Кроме того, салон автомобиля был переработан: потолок и обшивка стоек стали вместо светло-серых черными, а центральная панель приобрела новые декоративные вставки.

Для машины заявлено семь однотонных цветов кузова и пять 2-цветных вариантов. Цены на такие кроссоверы начинаются с отметки в 242 миллиона 850 тысяч индонезийских рупий (приблизительно 1,2-миллиона рублей).

В самых дорогих версиях стоимость обновленного Toyota Raize доходит до 291 миллиона 300 тысяч рупий (1,4-миллиона рублей).

Фото:Toyota
ИСТОЧНИК:Kuruma-News

