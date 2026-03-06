ДомойАвтоновости сегодняСамый надежный подержанный автомобиль принадлежит перу не Toyota и даже не Honda

Самый надежный подержанный автомобиль принадлежит перу не Toyota и даже не Honda

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Копия 2020 chevrolet sonic mmp 1 1573491922 1

Когда в прессе публикуются рейтинги надежности автомобилей, первые места в них, как правило, занимают японские бренды. Однако в недавнем исследовании авторитетного американского журнала «US News» лучшим с точки зрения выносливости оказался не автомобиль Toyota или Honda, а местный от General Motors.

Эксперты опубликовали рейтинг долговечности подержанных машин на 2026 год, в котором победителем стал никто иной как Chevrolet Sonic.

2020 Chevrolet Sonic Hero Desktop2 1
Chevrolet Sonic

Для сравнения, другой заокеанский портал «Сonsumer Reports» в опросе владельцев автомобилей, возраст которых составляет от 0 до 25 лет не включил бренд «Шевроле» даже в семерку лучших:

1 место – Toyota (66/100)

2 место – Subaru (63/100)

3 место – Lexus (60/100)

4 место – Honda (59/100)

5 место – BMW (58/100)

6 место – Nissan (57/100)

7 место – Acura (54/100).

Как и ожидалось, в этом чарте доминируют японские машины. Но в «US News», похоже, считают совершенно иначе и называют самым крепким подержанным автомобилем 2026 года Chevrolet Sonic. Этой модели досталась оценка надежности в 93 балла из 100.

Sonic Apple CarPlay 1
Интерьер Chevrolet Sonic

Американский хэтчбек разделил первую строчку с моделью Nissan Maxima, но взял верх у своего японского визави благодаря более низким эксплуатационным расходам. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Chevrolet

Читайте также:

Последние новости:

Пикап Toyota Hilux стал уютной микро-квартирой на колесах...

Представлен продуманный азиатский прицепной ретро-автодом с гостиной, ванной...

Японские двигатели, которые легко проедут 480 000 км...

Минивэн Suzuki умело превратили в мини-копию внедорожника Land...

Будущий Audi A4 показался в реалистичном обличии

У минивэна Mitsubishi Delica Mini появилась экстремальная версия...

Итальянская полиция пересаживается на внедорожные пикапы Ford Ranger

Toyota по цене Lada: в России продают японский...

Пять бэушных автомобилей, которые проедут без поломок 500...

Новый кроссовер Toyota за 1,2 миллиона рублей вызвал...

Канадский стартап разрабатывает военный электрический мотоцикл для бездорожья

Jeep Renegade нового поколения «растолстеет» и электрифицируется

Обновленному компакт-кроссоверу Toyota Yaris Cross добавили агрессии

В Германии продают безупречный парадный кабриолет UAZ 469:...

Новый кроссовер Renault в духе Land Rover принимает...

Новый 7-местный кроссовер Fiat может заставить Duster понервничать

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+