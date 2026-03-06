Самый надежный подержанный автомобиль принадлежит перу не Toyota и даже не Honda

Когда в прессе публикуются рейтинги надежности автомобилей, первые места в них, как правило, занимают японские бренды. Однако в недавнем исследовании авторитетного американского журнала «US News» лучшим с точки зрения выносливости оказался не автомобиль Toyota или Honda, а местный от General Motors.
Эксперты опубликовали рейтинг долговечности подержанных машин на 2026 год, в котором победителем стал никто иной как Chevrolet Sonic.
Для сравнения, другой заокеанский портал «Сonsumer Reports» в опросе владельцев автомобилей, возраст которых составляет от 0 до 25 лет не включил бренд «Шевроле» даже в семерку лучших:
1 место – Toyota (66/100)
2 место – Subaru (63/100)
3 место – Lexus (60/100)
4 место – Honda (59/100)
5 место – BMW (58/100)
6 место – Nissan (57/100)
7 место – Acura (54/100).
Как и ожидалось, в этом чарте доминируют японские машины. Но в «US News», похоже, считают совершенно иначе и называют самым крепким подержанным автомобилем 2026 года Chevrolet Sonic. Этой модели досталась оценка надежности в 93 балла из 100.
Американский хэтчбек разделил первую строчку с моделью Nissan Maxima, но взял верх у своего японского визави благодаря более низким эксплуатационным расходам.