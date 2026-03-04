Кемпер-мечту охотников и рыболовов продают на торгах за 645 тысяч рублей

Автомобильные кемперы нередко опираются на внедорожные модели, позволяющие доставить путешественников к местам ночевки, где дороги могут отсутствовать в принципе. Но не так часто в их основе лежит легендарный своими офф-роад возможностями Land Rover Defender 110.

Компактный автодом, построенный на основе этого внедорожника, накануне выставили на продажу на аукцион «Bring a Trailer». Причем на данный момент цена машины выглядит максимально приемлемой.

Автором проекта называют компанию Globe Camper, которая помимо жилого модуля, выполненного из стеклопластика, доработала техническую часть самой машины.

Во внедорожнике заменили двигатель на 2,8-литровый турбодизель с турбокомпрессором с изменяемой геометрией, новым генератором и интеркулером, а также радиатором Allisport.

Мощность передается на все четыре колеса через шестиступенчатую механическую коробку передач и двухдиапазонную раздаточную коробку Ashcroft LT230. Дорожный просвет машины увеличили за счет специальных проставок и амортизаторов Fox 2.0 с выносными резервуарами.

Внедорожник опирается на 16-дюймовые колеса, обутые в шины BFGoodrich All-Terrain T/A KO2, максимально цепкие даже в самых сложных дорожных условиях. Кроме того, у него есть лебедка и дополнительное светодиодное освещение.

Самым главным в этом проекте является жилой отсек с утепленными стенами и подъемной крышей, обеспечивающей дополнительное пространство над головой.

Внутри все основные элементы аккуратно размещены по всему салону: предусмотрено много шкафчиков для хранения вещей и отдельная зона для приготовления пищи с холодильником, раковиной из «нержавейки» и 2-конфорочной газовой плитой с духовкой.

Скамью в передней части модуля при необходимости можно трансформировать в дополнительное спальное место.

За температуру внутри отвечает обогреватель Webasto, а все остальные приборы работают от солнечных панелей, литий-ионной батареи на 270 Ач и инвертора.

Аукцион завершится 10 марта. На данный момент последней ставкой на этот лот является сумма в 8 тысяч 300 долларов, что эквивалентно всего 645 тысячам рублей.