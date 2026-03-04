6-колесный КАМАЗ превратился в уютную мини-квартиру на колесах со сканди-интерьером и дровяной печью

В России на базе легендарного вездеходного шасси КАМАЗ 43118 представлен автодом, который способен изменить представление о путешествиях вне асфальта.

Проект объединяет промышленную надежность 6-колесного грузовика и полноценный жилой модуль, рассчитанный на автономные экспедиции в самые удалённые регионы.

Внутри уютного жилого модуля, оформленного в скандинавском стиле, предусмотрено пространство для шести человек.

Трансформируемая гостиная с большим обеденным столом и угловым диваном легко превращается в спальные места, а мультимедийная система с проектором добавляет ощущение домашнего уюта даже посреди тайги.

Отдельная спальня с двуспальной кроватью обеспечивает приватность, а кухонный блок оснащён холодильником, морозильной камерой, варочной панелью, вытяжкой и СВЧ.

Фургон из сэндвич-панелей размером 6500×2400×2000 мм, в котором оборудовано жилое пространство, получил серьёзное утепление: 60 мм по стенам и 120 мм по полу. Это позволяет использовать автодом в разных климатических условиях.

За его автономность отвечают три аккумулятора по 200 А/ч, инвертор на 6 кВт и генератор на 4,5 кВт. Предусмотрены баки на 400 литров чистой воды и полноценный санузел с душевой и яхтным мацераторным туалетом.

Одной из «фишек» этой модели является наличие внутри настоящей дровяной печи-камина длительного горения, оснащенной съемным дымоходом.

Разработчик этого автодома, компания «Волгатрейд», предлагает его для покупки по цене в 27 миллионов 900 тысяч рублей. Эта сумма включает в себя стоимость шасси и жилого модуля. Сам жилой кластер без «КАМАЗа 43118» обойдется покупателям в 15 миллионов 800 тысяч рублей.