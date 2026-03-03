ДомойАвтоновости сегодняНовый вездеход Audi Q Extreme на раме и с полным приводом показался...

Новый вездеход Audi Q Extreme на раме и с полным приводом показался на первых изображениях

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
2027 Audi 4WD four wheel drive front 3 4 close

Audi перестраивает свою стратегию с целью укрепить конкурентоспособность на рынке. Одним из пунктов в нем является выход в новые экзотические сегменты. 

Ранее гендиректор бренда с четырьмя кольцами Гернот Делльнер заявлял, что в рамках радикального плана трансформации марки ингольштадтский автопроизводитель рассматривает возможность разработки полноценного рамного внедорожника с полным приводом. 

Накануне независимые художники австралийского портала «Chasing Cars» представили, как такой автомобиль может выглядеть.

2027 Audi 4WD four wheel drive front 3 4
Новый рамный внедорожник Audi Q Extreme (рендеринг)

В интернет были выложены рендеры нового вездехода Audi, который имеет шансы получить название Q Extreme. На изображениях машина щеголяет брутальным обликом, частично основанном на проекте концепт-кара Audi C образца прошлого года.

Автомобиль обзавелся высоким дорожным просветом, решеткой радиатора, выполненной в виде черной глянцевой заглушки, прочным бампером с воздухозаборниками снизу и по краям, а также рельефным капотом и строгими боковинами.

Что касается кормы гипотетически возможного нового «рамника» Audi, то она приобрела горизонтальные фонари, спойлер на двери багажника и лаконичный бампер.

2027 Audi 4WD four wheel drive rear 3 4
Новый рамный внедорожник Audi Q Extreme (рендеринг)

На сегодняшний день единственной рамной платформой Volkswagen Group является «тележка», которая применяется в электрических моделях Scout Traveler и Scout Terra. Они еще не вышли в продажу (рыночный дебют намечен на 2027 год), но уже разжились характеристиками.

Запас хода машин составит около 550 километров, а за привод будет отвечать электрифицированная передняя и задняя часть шасси. В гибридной версии с установкой Harvester общая дальнобойность таких автомобилей достигнет 800 км, а сами они смогут буксировать до 4500 кг.

Клиренс внедорожников будет равен 30 см, а глубина преодоления брода составит порядка 90 см. 

Скорее всего, все эти характеристики окажутся перенесены в том числе на новый рамный вездеход «Ауди», планы по разработке которого пока находятся на стадии обсуждения. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

ИСТОЧНИК:Chasing Cars

Читайте также:

Последние новости:

Новый 2-местный спорткар Toyota мощностью на 400 л.с....

Новый Nissan X-Trail начинает обретать форму

Новый китайский 2-этажный автодом с террасой на крыше...

Nissan выпустит новый недорогой хэтчбек с дизайном Elgrand...

Легкий недорогой грузовичок Mitsubishi пережил рестайлинг на родине...

Самый продаваемый минивэн Кореи показал себя в новом...

Нашумевший пикап Caterpillar, который «обозвали» фейком, действительно существовал,...

Нового грозного соперника Toyota Alphard от Nissan наделили...

Suzuki Hilux: гибрид внедорожника Jimny и популярного бюджетного...

В России начали продавать Mitsubishi с легендарным названием,...

Новый Hyundai Ioniq 5 может удивить салоном в...

У Dacia будет свой новый «европейский Largus» 

Британец припарковал Honda Civic перед снежной бурей: вернувшись,...

7-местный рамный внедорожник Suzuki Jimny показали на первых...

На Балканах создали роскошный автодом: он выглядит как...

«Малыш» Land Rover Defender Sport будет бескомпромиссным «проходимцем»

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+