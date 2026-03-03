Новый вездеход Audi Q Extreme на раме и с полным приводом показался на первых изображениях

Audi перестраивает свою стратегию с целью укрепить конкурентоспособность на рынке. Одним из пунктов в нем является выход в новые экзотические сегменты.

Ранее гендиректор бренда с четырьмя кольцами Гернот Делльнер заявлял, что в рамках радикального плана трансформации марки ингольштадтский автопроизводитель рассматривает возможность разработки полноценного рамного внедорожника с полным приводом.

Накануне независимые художники австралийского портала «Chasing Cars» представили, как такой автомобиль может выглядеть.

Новый рамный внедорожник Audi Q Extreme (рендеринг)

В интернет были выложены рендеры нового вездехода Audi, который имеет шансы получить название Q Extreme. На изображениях машина щеголяет брутальным обликом, частично основанном на проекте концепт-кара Audi C образца прошлого года.

Автомобиль обзавелся высоким дорожным просветом, решеткой радиатора, выполненной в виде черной глянцевой заглушки, прочным бампером с воздухозаборниками снизу и по краям, а также рельефным капотом и строгими боковинами.

Что касается кормы гипотетически возможного нового «рамника» Audi, то она приобрела горизонтальные фонари, спойлер на двери багажника и лаконичный бампер.

На сегодняшний день единственной рамной платформой Volkswagen Group является «тележка», которая применяется в электрических моделях Scout Traveler и Scout Terra. Они еще не вышли в продажу (рыночный дебют намечен на 2027 год), но уже разжились характеристиками.

Запас хода машин составит около 550 километров, а за привод будет отвечать электрифицированная передняя и задняя часть шасси. В гибридной версии с установкой Harvester общая дальнобойность таких автомобилей достигнет 800 км, а сами они смогут буксировать до 4500 кг.

Клиренс внедорожников будет равен 30 см, а глубина преодоления брода составит порядка 90 см.

Скорее всего, все эти характеристики окажутся перенесены в том числе на новый рамный вездеход «Ауди», планы по разработке которого пока находятся на стадии обсуждения.