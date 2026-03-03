Самый продаваемый минивэн Кореи показал себя в новом поколении

ДомойАвтоновости сегодняСамый продаваемый минивэн Кореи показал себя в новом поколении

Снимок экрана 2026 03 03 в 11.55.00

Четвертая, актуальная на сегодняшний день генерация семейного минивэна Kia Carnival, дебютировала летом 2020 года. В 2023-м популярная корейская модель, являющаяся самым продаваемым представителем своего класса на родине, прошла через рестайлинг, а теперь готовится к тому, чтобы сменить поколение.

Чем способен удивить реформенный «Карнивал» накануне продемонстрировала дизайн-студия «NYMammoth», выложившая в открытый доступ первые рендеры этой новинки.

Снимок экрана 2026 03 03 в 11.52.47
5 поколение Kia Carnival (рендер)

В пятой генерации Kia Carnival может получить слегка подретушированную внешность. Радиаторная решетка машины должна стать крупнее, вертикальные блоки фар сменить графику, а бамперы конструкцию. 

Капот нового минивэна на спекулятивных изображениях выглядит гораздо выше, чем раньше, а общий вид машины напоминает скорее кроссовер, нежели классического представителя класса MPV.

Боковины кузова выделятся пластиковыми глянцевыми накладками и потайными выдвижными ручками, спрятанными в дверях.

Снимок экрана 2026 03 03 в 11.52.36
5 поколение Kia Carnival (рендер)

Новая модель, вероятно, будет оснащена бензиновым мотором с турбонаддувом на 2,5-литра, а также бензиновым турбогибридным силовым агрегатом. 

Ожидается, что последний обеспечит машине как производительность, так и эффективность с той же конфигурацией, что и в свежем Palisade, появившемся в продаже более года назад.

Сроки запуска нового Kia Carnival в продажу пока не раскрываются, но корейские СМИ пишут о том, что машина может дебютировать на местном рынке уже во второй половине этого года. 

Фото:NYMammoth

