Нашумевший пикап Caterpillar, который «обозвали» фейком, действительно существовал, но есть нюанс

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
image 13

Пару лет назад в большую шумиху в интернете вызвали изображения якобы первого пикапа компании Caterpillar, специализирующейся на тяжелой строительной технике. Впоследствии рендеры машины были разоблачены и названы «фейком», но недавно выяснилось, что такие автомобили действительно были в разработке.

Об этом рассказал порталу «TheDrive» сотрудник компании, пожелавший остаться не названным. По его словам рамный пикап был больше, чем слухом. 

Уже на этапе публикации ИИ-рендеров было понятно, что пикап CAT выглядит практически идентично с моделью Ford Super Duty, отличаясь от того лишь фирменными шильдиками и особой раскраской кузова.

Как выяснилось недавно, в Caterpillar действительно могли начать выпуск таких пикапов, но не для продаж, а для участия в собственных рабочих процессах.

Фактически машине предстояло стать центром управления для руководителей строительных проектов, которым необходимо следить за множеством объектов и безопасно перемещаться по площадкам.

Предполагалось, что пикап CAT получит высокотехнологичный комплекс, включающий в себя станцию запуска дронов, систему мониторинга усталости водителя, систему обнаружения персонала, находящегося близко к строительным машинам, а также дополнительный внутренний дисплей с ИИ-помощником и системой VisionLink Productivity. 

Машину собирались наделить моторами V6 и V8, для которых в Caterpillar даже начали разрабатывать гильзы цилиндров. Однако по неизвестным причинам в конечном счете автомобиль так и не появился на свет.

Фото:Сгенерированное ИИ изображение
ИСТОЧНИК:TheDrive

