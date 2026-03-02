7-местный рамный внедорожник Suzuki Jimny показали на первых изображениях

Долгое время несбыточной мечтой для поклонников внедорожника Suzuki Jimny была его 5-дверная версия, которая в конечном счете появилась на свет.

Поэтому теперь многие фанаты этой модели грезят идеями о том, что в ближайшем будущем «Сузуки» подготовит еще более практичную версию своей легендарной рамной модели, рассчитанную на семь посадочных мест.

Как мог бы выглядеть такой автомобиль недавно показали цифровые художники. Специалисты по компьютерной графике выложили серию рендеров, на которых показан гипотетически возможный 7-местный внедорожник Jimny, получивший имя Jumbo.

7-местный Suzuki Jimny (спекулятивный рендер)

Судя по получившимся картинкам, в эстетическом плане передняя и задняя части машины останутся без изменений, в то время как боковины, которые окажутся значительно длиннее, претерпят наибольшие перемены в пропорциях: увеличится не только колесная база, но и задний свес, чтобы высвободить место для третьего ряда сидений.

Почему с этим проектом, если бы ему дали «зеленый свет», все не так просто? Как известно, Jimny комплектуется как в 3-дверной, так и 5-дверной версиях одним и тем же 1,5-литровым бензиновым атмосферным мотором, развивающим всего 102 лошадиные силы.

Этого было бы слишком мало для тяжелой 7-местной машины, чтобы быстро и безопасно совершать обгоны, либо даже двигаться на крейсерской скорости.

Авторы рендеров 7-местного Jimny даже посчитали, сколько мог бы стоить такой автомобиль, если бы появился в продаже, оценив его примерно на 30-35% дороже, чем обычный 5-местный 3-дверный вариант.