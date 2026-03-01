Флагманский вседорожник Honda рвется на родину

Honda Passport, флагманский 5-местный вседорожник, сменил поколение осенью 2024 года. Машина была ориентирована на рынок США, но в ближайшем будущем может наконец-то добраться до родины.

По данным японских СМИ, к концу этого года «Паспорт» доедет до Японии. Кроссовер будет позиционироваться как более престижный и большой вседорожник по сравнению с Honda CR-V, который также готовится поступить в продажу на родном для себя рынки после длительного отсутствия в версии e:HEV.

Напомним, новый Honda Passport отличается угловатым силуэтом, С-образными дневными ходовыми огнями, высоким капотом, прямоугольной решеткой радиатора, а также вертикальными задними фонарями и необычным остеклением задней части кузова.

Внутри актуальный «Паспорт» выделился новой 10,2-дюймовой цифровой комбинацией приборов и 12,4-дюймовым центральным сенсорным дисплеем информационно-развлекательной системы, поддерживающей интерфейсы Android Auto и Apple CarPlay.

Все вариации нынешних Passport (в том числе внедорожная модификация TrailSport) оснащены 3,5-литровым бензиновым мотором V6, развивающим 285 лошадиных сил. Двигатель трудится в паре с 10-скоростной автоматической трансмиссией и системой полного привода i-VTM4.

За счет усиленной подвески машина способна форсировать препятствия на дороге простой и средней сложности.

Сколько будет стоить в Японии Honda Passport с его выходом в продажу пока неизвестно. Но в США за такие машины сегодня просят от 44 тысяч 950 долларов (примерно 3 миллиона 470 тысяч рублей).